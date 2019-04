Réformes Blanquer : des parents d'élèves de Roche-la-Molière boycottent l'école ce lundi

Roche-la-Molière, France

Les parents d'élèves de Roche-la-Molière se mobilisent ce lundi 8 avril contre les réformes de l'éducation du ministre Jean-Michel Blanquer. Ils encouragent tous les parents à ne pas déposer leur enfant à l'école ce lundi et à occuper les établissements de la commune.

C'est le début des inégalités à l'école — Delphine Sapey parent d'élèves à l'école du Pontin de Roche-la-Molière

La réforme pour une école de la confiance de Jean-Michel Blanquer inquiète ces parents d'élèves à l'image de Delphine Sapey mère de deux élèves à l'école du Pontin " À l'école du Pontin par exemple la maternelle et le primaire ont fusionné donc le gouvernement savait déjà ce qu'il voulait [...] plus qu'un seul directeur ça rend la communication plus difficile [..] on aura à l'avenir des groupes scolaires donc ça va compliquer les démarches pour les parents".

La réforme prévoit la création " d'établissements publics des savoirs fondamentaux", dont l'objectif sera de rassembler en une seule entité un collège et une ou plusieurs écoles du même secteur ce qui fait redouter à certains la disparition des directeurs d'école.

L'école obligatoire à trois ans c'est bien mais avec quels moyens ? — Delphine Sapey parent d'élèves à l'école du Pontin de Roche-la-Molière

Le vote de l'instruction obligatoire à trois ans fait également grincer des dents à Roche-la-Molière "C'est bien mais avec quels moyens? ce sont les municipalités qui vont devoir payer" réagit Dephine Sapey. Jean-Michel Blanquer a écrit aux enseignants une lettre de soutien, les présentant comme à "l'avant-garde du progrès social".

Les parents d'élèves de Roche-la-Molière prévoient également de se mobiliser à la "Nuit des écoles" de Saint-Etienne organisée ce lundi à 19h30 à l'école Thiollier.