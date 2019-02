Refus d'inscription d'un enfant à la cantine: la ville de Besançon déboutée en appel

Besançon, France

C'est une affaire qui remonte à la rentrée de septembre 2017, la ville de Besançon avait refusé d'inscrire à la cantine Baudouin, un élève de CE1 à l'école Paul Bert, au motif qu'il n'y avait plus de place. La maman du petit garçon avait porté l'affaire devant le tribunal administratif, avec le soutien de la FCPE, la Fédération des Conseils de Parents d'Elèves, et le tribunal avait condamné la ville. La juridiction administrative avait estimé que les collectivités qui choisissent de créer un service de restauration scolaire sont tenues de garantir à chaque élève le droit d'y être inscrit. Pour le tribunal, c'est à la ville d'adapter son service en conséquence, elle ne peut pas refuser des inscriptions parce qu'il n'y a plus de places disponibles.

La ville de Besançon s'était organisée pour accueillir le petit Baudouin, mais elle avait fait appel de cette décision, pour le principe. Mais la cour d'appel administrative de Nancy est restée sur la même ligne que le tribunal de Besançon, dans sa décision rendue ce mardi, elle rejette l'appel de la ville de Besançon et la condamne à verser 1500 euros à la maman du petit Baudouin au titre des frais de justice.