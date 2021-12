Reims : les animateurs scolaires manifestent pour de meilleures conditions de travail

Pas d'animateurs dans les écoles en ce mardi 14 décembre, et peut-être même demain. C'est un mouvement national, les animateurs périscolaires ont déposé un préavis de grève pour deux jours.

Les animateurs périscolaires, ce sont ces personnes qui accompagnent les enfants à la cantine ou aux toilettes et qui les prennent en charge hors du temps scolaire. Parmi leurs revendications : une augmentation des salaires, de meilleurs conditions de travail et des recrutements.

La crise sanitaire exacerbe les tensions

Laurence est animatrice à Reims et elle était devant l'Hôtel de ville avec une centaine de ses pairs : "La crise sanitaire a tout aggravé. On est en sous-effectif, il n'y a pas de remplaçant à un animateur absent, on se retrouve souvent à gérer deux classes tout seul… Et on aimerait surtout avoir de vrais contrats parce qu'on est payé en vacataire donc si on est malade, on n'est pas payé. A la dernière fermeture d'école en avril, on n'a pas été payé non plus !"

Vincent Varlet, délégué CGT Education renchérit : "Ils ont besoin d'une augmentation de salaire ! Ne serait-ce que pour palier au coût de la vie. Payer le SMIC pour gérer une vingtaine d'enfants, c'est très peu."

Les manifestants ont rendez-vous cet après-midi rue Jovin, devant la Direction de l'Education.