Reims : les animations périscolaires perturbées par une grève

La ville de Reims appelle les parents d'élèves à prendre leurs dispositions pour ce mardi 14 décembre. En cause, un mouvement national de grève des agents chargés des services périscolaires.

Les parents d'élèves des écoles de Reims vont devoir s'organiser pour faire manger leurs enfants ce mardi 14 décembre. En raison d’un mouvement national de grève, les services périscolaires seront fortement perturbés.

Les agents qui accueillent les enfants avant et après la classe, matin, midi et soir, dénoncent des contrats précaires et des rémunérations trop faibles.

La ville de Reims demande aux parents "de prendre leurs dispositions pour garder leur(s) enfant(s)" et "de s’assurer de la présence effective de personnels pour prendre en charge leur(s) enfant(s) à l’accueil du matin".