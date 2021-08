La ville de Reims est l'une des 5 villes universitaires de France où le coût de la vie étudiante augmente le plus cette année selon l'enquête réalisée par l'UNEF, la principale organisation étudiante de France. La hausse du loyer moyen est en cause.

Reims parmi les 5 villes où le coût de la vie étudiante augmente le plus selon l'UNEF

Dans le classement de l'Union nationale des étudiants de France (UNEF) publié ce mercredi 18 août, la ville la plus chère pour le coût de la vie étudiante mensuel reste sans surprise Paris parmi les 47 villes universitaires de étudiées. La ville de Reims est au 29e rang de ce classement (+3 places par rapport à l'an dernier). Surtout, Reims fait partie des cinq villes où sont constatées les plus fortes augmentations du coût de la vie avec Evry, Toulon, Angers, et Mulhouse. La hausse en 2021 est de 3,92% selon l'enquête.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une augmentation de loyer moyen de + 4,49%

Et ça s'explique selon l'UNEF par le logement, premier poste de dépense pour les étudiants et qui conditionne bien souvent l'accès à l'enseignement supérieur. Reims enregistre la 4e plus forte augmentation du loyer moyen mensuel : + 4,49 % ! L'enquête de l'UNEF note ainsi que "Reims voit le prix moyen des loyers exploser de 18€ par mois en moyenne, soit une hausse de 4,49% contre 0,03% au niveau national".

Et si le coût annuel des transports en commun est stable, l’abonnement annuel -266,63 euros pour un abonnement annuel aux transports Citura selon les tarifs au 1er août 2021- reste élevé par rapport à certaines grandes villes universitaires comme Marseille (220€), Montpellier (176,4€) ou Toulouse (108€). Et l'UNEF souligne : "la municipalité doit faire un effort pour réduire le coût des transports, d’autant plus que la ville ne propose pas de tarif pour les étudiants boursiers".

à lire aussi Le coût de la rentrée scolaire en hausse pour les étudiants cette année

Augmentation des frais de la vie courante

La Fédération InterCampus de Champagne-Ardenne a également fait ses calculs sur l'augmentation de la vie étudiante pour la rentrée dans l'ex région Champagne-Ardenne. Résultat : + 2,27 % en moyenne. La Fédération a pris en compte les frais de rentrée, mais aussi les frais de la vie courante. Qui ont augmenté à cause des transports, de l'achat de masque et bien sûr le loyer.