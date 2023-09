Remplacements, lutte contre le harcèlement, laïcité : les priorités de la rentrée dans l'académie de Lille

Plus de 760 000 élèves et leur 58 000 enseignants font leur rentrée à partir de ce lundi dans le Nord et le Pas-de-Calais. La rectrice de l'académie de Lille, Valérie Cabuil, était l'invitée ce matin du 6-9 de France Bleu Nord.

La rectrice de l'académie de Lille, Valérie Cabuil, invitée de France Bleu Nord © Radio France - France Bleu La cloche a sonné et même ceux qui n'ont pas envie d'y retourner n'ont plus le choix. Dans l'académie de Lille, ce sont plus de 760 000 élèves, tous niveaux confondus, qui font leur rentrée ces jours-ci. Avec une promesse faite cette année par le gouvernement : tous les élèves auront devant eux un enseignant. Remplacements des professeurs absents et lutte contre le harcèlement scolaire Mais comment respecter cette promesse quand 3 000 postes n'ont pas été pourvus cette année et qu'il faudra ensuite remplacer les professeurs absents dans le cours de l'année scolaire ? "C'est vraiment une priorité", assure la rectrice de l'Académie de Lille, Valérie Cabuil, invitée ce matin du 6-9 de France Bleu Nord. Valérie Cabuil rappelle ainsi le principe du "pacte", une des nouveautés de l'année scolaire 2023-2024. Celui-ci doit permettre aux professeurs d'effectuer de nouvelles missions, dont des remplacements de courte durée en collège et lycée, en échange de nouvelles rémunérations. Pour remplacer les enseignants, 1 900 contractuels ont également été appelés en renfort cette année dans l'académie de Lille. Autre priorité listée par le gouvernement : la lutte contre le harcèlement scolaire. Ce dimanche, la Première ministre Elisabeth Borne a promis qu'un plan dédié serait dévoilé d'ici la fin du mois. Sur la mise en place de l'interdiction de l'abaya, portée par le ministre Gabriel Attal , Valérie Cabuil estime que les chefs d'établissement attendaient des règles claires sur le sujet : "C'est le résultat évidemment de remarques qui nous ont été faites sur le sujet. Cette tenue se réfère à une religion, du moins elle fait en sorte qu'on peut deviner la religion de l'élève. Et c'est quelque chose qui gênait effectivement depuis longtemps les chefs d'établissements."