Rémunération des enseignants : "On est très conscient de l'enjeu de considération", affirme Élisabeth Borne

Au téléphone depuis l'Hérault, Magali intervient dans l'émission Ma France de France Bleu vendredi 21 avril. Elle interpelle la Première ministre sur son salaire, alors qu'elle s'occupe de la scolarisation d'élèves handicapés : "Le point d'indice a été augmenté en 2017, ce qui a augmenté mon salaire de 0,6% brut. En juillet 2022, ça a été +3,5% brut, ça correspond à peu près à 72 euros par mois".

ⓘ Publicité

Dans les studios de France Bleu Berry, Élisabeth Borne souligne "qu'on revient de très loin" mais que la "forte revalorisation des enseignants" promise par Emmanuel Macron jeudi 20 avril, prouve que le gouvernement est "très conscient de l'enjeu de considération qu'il faut donner aux enseignants".

En effet, Magali aura bien une revalorisation de sa rémunération, entre 100 à 230 euros net par mois en septembre prochain, mais elle rappelle à juste titre que "ça fait trois fois qu'il [Emmanuel Macron] annonce qu'il va augmenter les salaires". La dernière fois, c'était en aout 2022 . Et c'était aussi l'une de ses promesses électorales lors de l'élection présidentielle au printemps 2022. Le président candidat à sa réélection avait même promis une plus grosse revalorisation, "autour de 10%".

Quant aux 500 euros promis aux enseignants qui acceptent de nouvelles missions, ce n'est pas acceptable pour Magali."C'est du travail supplémentaire, ce n'est pas une augmentation de salaire et c'est versé sous forme de primes, constate l'enseignante. C'est-à-dire que ça ne rentrera pas en compte dans le calcul de notre retraite. Donc c'est encore un énième déclassement de la profession".

Des missions complémentaires pour répondre à des "besoins très forts"

Si le gouvernement instaure cette incitation financière pour que les enseignants réalisent des missions complémentaires, c'est pour répondre "à des besoins très forts des élèves sur le remplacement des absences de courte durée, assure Élisabeth Borne.

Mais la Première ministre ajoute qu'il n'y a pas que le salaire qui doit être pris en compte pour revaloriser l'image du métier d'enseignant en France. "Il y a aussi beaucoup d'enseignants qui nous disent qu'il y a une question de sens de leur métier et que ça passe aussi par le fait de donner plus d'autonomie, plus de marges de manœuvre aux équipes pédagogiques", a déclaré la cheffe du gouvernement, sans pour autant annoncer de nouvelles mesures à ce sujet.