A Renazé, mobilisation pour sauver le poste d'infirmière scolaire du collège Alfred Jarry

La décision de l'inspection d'académie suscite l'incompréhension et la colère des enseignants et des parents d'élèves. Une solution alternative a été proposée mais elle ne satisfait personne.

Et cette solution la voici : c'est l'infirmière scolaire rattachée à Cossé le Vivien, à 30 km de là, qui fera des permanences pour le secteur de Renazé. Et c'est donc un collège en plus, 4 écoles primaires en plus et des classes de maternelle en plus, un travail de titan pour une personne déjà débordée ! Il existe donc des craintes que le service ne soit plus assuré d'une manière satisfaisante comme le précise Sophie Bour, prof d'anglais à Alfred Jarry : "c'est inquiétant pour tout le monde non seulement parce que l'infirmière ne sait pas où elle va être catapultée et puis parce qu'on collabore en permanence avec elle. Il n'y a pas une journée où je n'ai pas besoin de lui demander conseil. Les élèves sont aussi inquiets car elle est une interlocutrice privilégiée pour autre chose que des bobos".

Les élèves d'Alfred Jarry lors d'un rassemblement dans la cour

Et, sans infirmière scolaire, cette mère de famille se demande déjà comment et quoi faire en cas de problème : "quand les enfants du coup seront malades plus personne ne pourra les prendre en charge. Et sinon quoi ? Les pompiers viendront pour les emmener à l'hôpital le plus proche !".

La semaine dernière, les élèves d'Alfred Jarry s'étaient rassemblés dans la cour de l'établissement pour dénoncer cette suppression de poste. Ce matin, une nouvelle manifestation est prévue, cette fois, devant le collège l'Oriette de Cossé-le-Vivien. Une pétition circule dans la région, elle a déjà recueilli plusieurs centaines de signatures. Pour l'instant, l'inspection d'académie n'envisage pas de revenir sur sa décision.