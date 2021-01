"Rendez-nous nos gymnases !" : la colère des profs d'EPS des deux Charentes

"Rendez nous nos gymnases !" C'est le cri du cœur poussé ce mercredi après-midi par les professeurs d'EPS. Manifestations partout en France devant les sièges départementaux de l'Education nationale, à l'initiative du syndicat SNEP-FSU. Des rassemblements étaient notamment organisés à La Rochelle et Angoulême.

Depuis le début de cette semaine, les cours de sport sont interdits à l'intérieur. Durcissement des contraintes sanitaires lié à cette épidémie de Covid-19 qui remonte. Mais alors que le gouvernement maintient les établissements ouverts, les profs d'EPS se sentent stigmatisés, présentés comme des vecteurs de l'épidémie - ce que rien ne démontre.

"Du jour au lendemain, on nous dit que c'est notre discipline qui est contaminante, plus que le reste" regrette Anne-Laure, abasourdie. Cette prof d'EPS au collège Missy de La Rochelle est pourtant convaincue d'avoir fait ce qu'il faut contre le coronavirus : "dans un gymnase énorme, on était 28 à pratiquer. Sur certaines activités comme le tennis de table, les élèves pouvaient garder le masque. Il n'y a pas plus de risque, si on fait attention, si on respecte les distances, le gel hydro..."

Rassemblement de profs d'EPS devant la direction des services académiques de l'Education nationale à La Rochelle. © Radio France - Julien Fleury

"Du jour au lendemain, on nous dit que notre discipline est plus contaminante"

Le secrétaire départemental du SNEP-FSU, Vincent Mocquet, décrit une application très disparate de cette mesure "liée aux chefs d'établissement". "On a des établissements où il n'y a plus d'EPS, décrit Vincent Mocquet, on met les élèves dans des salles. Il y a des établissements où on a réduit les cours de sport par deux, parce que si on supprime le cours de 8h, les élèves restent à la maison, c'est facile à gérer. Et il y a des établissements où on demande aux profs : que nous proposez-vous ?"

Le problème du sport en extérieur, c'est qu'on est obligé d'annuler la séance en cas de pluie, poursuit le syndicaliste enseignant, quitte à regrouper les élèves en classe. Et puis il y a un problème d'infrastructures : "à La Rochelle, entre le collège Fromentin, le lycée Dautet et le groupe privé Fénelon-Notre Dame, cela fait 4.000 élèves. Tous dehors, mais où ? 4.000 élèves dans les parcs ? C'est ridicule..."

Une délégation de profs d'EPS a été reçue ce mercredi après-midi au rectorat à Poitiers. Le directeur académique de la Charente a également reçu une délégation à Angoulême, mais pas sa collègue de la Charente-Maritime à La Rochelle.