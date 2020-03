Rennes 2 : le sujet d'examen surprend les internautes

"Si j'étais chômeur, je n'attendrais pas tout de l'autre, j'essaierais de me battre d'abord." Le 18 février 2015 Emmanuel Macron, alors ministre de l'Economie de François Hollande provoque de vives réactions en prononçant ces mots lors d'une interview donné à BFM TV.

Cette même phrase a aussi créé la surprise chez plusieurs dizaines d'étudiants de Rennes 2 ce lundi 2 mars. Elle s'est retrouvée au cœur d'un examen d'économie politique. L'enseignant, à l'origine de ce partiel a demandé aux étudiants d'analyser les mots du président de la République. A "Rennes 2 la rouge" comme certains la surnomment, certains y ont vu une provocation, d'autres une opportunité de critiquer la politique d'Emmanuel Macron. Ugo Thomas, étudiant de Rennes 2 a publié l'intitulé de l'examen sur le réseau social Twitter.

"Pour trier et sélectionner les étudiants dociles et les réfractaires, rien de mieux que leur faire donner leur opinion sur le Roy de France" écrit @yoaton . "Les copies non conformes seront elles fichées ... candidats X visiblement opposant politique ..." ajoute @valeriemarti.

"Je déteste donner des sujets où il faut rabâcher un cours"

Nous avons joint Léo Charles, le professeur qui a proposé cette citation aux étudiants. "Je déteste donner des sujets de dissertation où il faut rabâcher un cours. Je m'appuie très souvent sur des éléments d'actualité," explique-t-il. "J'ai déposé ce sujet en novembre, bien avant les manifestations contre la réforme des retraites et ce qui s'est passé dans l'université. Je voulais juste amener les étudiants à commenter la théorie néo-classique qui consiste à dire que les chômeurs sont volontairement sans travail. A cela ils devaient opposer la théorie Keynesienne qui consiste à dire que ce sont les conditions économiques qui créent le chômage. Rien de plus. Je suis surpris du buzz que cela a créé sur les réseaux," s'étonne le maître de conférences.