Rennes : 200 jeunes participent à une marche blanche après le suicide d'une étudiante

Les étudiants ont défilé de la place de la République à la faculté Rennes 1, portant une couronne de roses blanches et un portrait de leur camarade disparue. Originaire de Dijon, la jeune femme était inscrite en magistère juriste d’affaires franco-britanniques à l'université de Rennes 1.

Selon le syndicat Solidaires étudiants, cette tragédie "fait écho à la situation que vivent beaucoup d'étudiants et étudiantes actuellement". Une situation de détresse renforcée par la crise sanitaire, qui contribue à isoler et fragiliser les jeunes depuis maintenant plus d'un an : "On a quelques pensées pour nous, quelques mesures à la marge... Mais les problèmes de précarité, de logement, de condition d'enseignement et d'examen sont toujours là et peuvent mener à des gestes complètement désespérés."

Les 200 étudiants se sont donné rendez-vous Place de la Répubique, avant de se diriger vers la faculté de droit où ils ont déposé une gerbe de fleurs ainsi qu'un portrait d'Alexia. © Radio France - Mathilde Cariou

L'université Rennes 1 a déclaré "s'associer à ce temps de recueillement" et réaffirme son engagement pour prévenir le malaise des étudiants. "