Rennes : c'est la rentrée scolaire aussi pour les enfants hospitalisés au CHU

Une autre rentrée scolaire s'est effectuée la semaine dernière, c'est celle des enfants hospitalisés. A Rennes, il existe une structure chargée de l'école et qui est située tout près du CHU Pontchaillou. Il s'agit de l'unité d'enseignement Robert Desnos.

Il n'en existe que 4 en France et l'une d'elles est à Rennes, il s'agit de l'unité d'enseignement Robert Desnos , située près du CHU Pontchaillou. Cette structure, financée à la fois par l'Hôpital, le ministère de la santé et la ville de Rennes, accueille des enfants hospitalisés pour quelques semaines ou quelques mois; les interventions chirurgicales sont parfois lourdes, mais quelle que soit la durée de l'hospitalisation ils vont poursuivre leur cursus scolaire avec des enseignants dépendants de l'Education Nationale.

L'école est une continuité

"Ce qui définit un enfant ou un adolescent, c'est qu'il va à l'école" explique Erick Coulanges, directeur pédagogique de l'Unité d'enseignement Robert Desnos;" le fait de réintroduire la scolarité et les exigences scolaires en milieu hospitalier c'est leur rétablir leur statut d'enfant , c'est aussi un pari sur un avenir de guérison car on leur dit d'entrée qu'ils retourneront un jour à leur école et qu'il faut s'y préparer" conclut-il.