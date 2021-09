Rennes : de retour de Kaboul, ces élèves retrouvent le chemin de l'école

Ils attendaient cette rentrée avec impatience. Deux jeunes Rennais d'origine afghane, âgés de 11 et 4 ans, ont retrouvé leur établissement scolaire lundi 27 septembre. Ils étaient en voyage près de Kaboul pour revoir leur famille lorsque les talibans ont pris le pouvoir. Bloqués pendant plus de trois semaines, ils ont finalement pu rentrer en France mercredi 22 septembre. Sur la façade de l'école Saint-Armel à Rennes, la banderole de soutien a enfin été retirée. "On s'est serrés dans les bras, on attendait ça depuis longtemps, je suis heureuse de retrouver un garçon souriant à l'arrivée à l'école", explique Nathalie Jacquet, la directrice de l'école Saint-Armel, où Mustafa, 4 ans, a fait sa rentrée.

Les autres élèves ont couru vers moi et m'ont fait un câlin.

"J'aimerais bien qu'on organise une fête à l'école parce qu'ils sont revenus", lance un camarade de classe dans la cour de récréation. Les élèves de l'école ont envoyé des mots et des dessins en soutien à la famille. L'aînée, Mariam, 11 ans, est entrée en sixième au collège La Binquenais. "Les autres élèves ont couru vers moi et m'ont fait un câlin, ils m'ont demandé ce qu'il s'était passé en Afghanistan". Shaïma, leur mère est venue les chercher pour cette première journée de retour à la normale. "Les femmes et les filles devaient rester à la maison, on ne pouvait pas marcher seules dans la rue", se souvient cette maman qui a pris la route de Kaboul à la fin du mois de juin. Le papa était resté à Rennes : il risquait de ne pas pouvoir revenir à cause de ses prises de position au sujet des talibans sur les réseaux sociaux.

Ils ont échappé à l'attentat à l'aéroport de Kaboul

Sa femme, ses deux enfants, et leur bébé de six mois, avaient prévu de rentrer en France à la fin du mois d'août. Face à la menace des talibans, ils ont cherché à avancer leur vol. Lors de l'attentat du 26 août à l'aéroport de Kaboul, ils sont à proximité et entendent l'explosion. Un cousin meurt sur le coup. Ils sont ensuite refoulés d'un vol qatari : une femme seule, avec ses enfants mais en l'absence d'un homme, ne peut embarquer dans un avion. Le père a pu finalement retrouver sa famille à Paris mercredi 22 septembre. "La maman me disait que l'émotion était grande et que le papa ne s'arrêtait pas de pleurer", détaille la directrice de l'école Saint-Armel. Cinq familles, dont une quinzaine de jeunes scolarisés à Rennes, sont toujours bloquées à Kaboul.