Ce mardi après-midi, les onze élèves de la classe se replonge dans la lecture de "la princesse aux petits pois". Un conte que les élèves ont commencé à lire depuis quelques jours. Le travail se fait en tout petit groupe de deux ou quatre élèves, en fonction de leur niveau de lecture. Après six mois de classe avec ce petit effectif, l'enseignante a déjà le sentiment, que le travail d'apprentissage a été plus rapide que dans une classe à 25 élèves.

"Nous sommes allés beaucoup plus vite dans les apprentissages " estime l'enseignante de CP. Estelle Roger est fière de ces onze élèves "il n'y en a plus qu'un qui qui a encore dû mal à déchiffrer, mais les dix autres élèves sont lecteurs".

Cette classe de CP est l'un des cinq CP dédoublés de l'école Guillevic, située dans le quartier du Blosne à Rennes. Dans une très grande salle de classe, Estelle n'a que onze élèves. Quand certains jouent dans un coin avec des kapplas, d'autres peuvent travailler en tout petit groupe. "Ils ont plus de liberté de mouvement, parce qu'ils sont peu nombreux et que la classe est grande" précise l'enseignante.

Dans sa classe, Estelle a installé les bureaux en îlots © Radio France - Céline Guetaz

Les enfants ont plaisir à lire. Ils ont aussi compris combien apprendre à lire est un cap essentiel. La petite Maria l'affirme sans hésiter "quand on aura fini d'apprendre à lire, on ne sera plus des enfants. Les garçons deviendront des papas, et les filles deviendront des mamans" !