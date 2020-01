Des petits déjeuners gratuits mis en place dans deux écoles rennaises

Des petits-déjeuners gratuits dans les écoles sont en train de se développer un peu partout en France depuis septembre. A Rennes, deux écoles se sont portées volontaires pour tester le dispositif depuis mi-novembre : l'école Torigné et l'école Jean Moulin, classées toutes les deux en REP, réseau d'éducation prioritaire. L'objectif mis en avant par l'Education nationale est de réduire les inégalités d'apprentissage en permettant à tous les élèves d'avoir un petit déjeuner, indispensable à la concentration. Le dispositif a été présenté ce vendredi par l'Académie et la ville de Rennes, à l'école Torigné, située dans le quartier du Blosne.

Un petit déjeuner gratuit une fois par semaine

Toutes les classes de l'école Torigné ne participent pas au dispositif des petits déjeuners gratuits. En fonction des parents d'élèves intéressés, plusieurs niveaux ont été identifiés. Tous les mardis matins, ce sont ainsi les élèves de CE1 qui reçoivent un petit déjeuner à l'école. Quatre classes de maternelle prennent part également au dispositif tous les vendredis matins.

Dans la salle de classe, deux stands sont installés avec d'un côté : des pommes et du pain aux raisins, et de l'autre, de l'eau et du lait. L'institutrice, Sandrine Bergeon, est aidée chaque vendredi par deux parents d'élèves qui aident à distribuer le petit déjeuner. "Vous venez vous resservir quand vous avez envie", lance l'enseignante à ses élèves de grande section. La plupart des élèves se lèvent pour venir chercher leur collation. Les parents semblent ravis de cette initiative. Valérie, par exemple, n'arrive pas à faire manger son fils de 5 ans le matin avant de l'emmener à l'école. "A la maison, il a tendance à ne pas déjeuner, il regarde des dessins animés quand on part, là au moins on est sur qu'il a un truc dans le ventre avant", se réjouit cette mère de famille. L'Académie de Rennes met en avant le faible coût de cette mesure : elle subventionne jusqu'à 1,5 euros par petit déjeuner et par élève.

Les enseignants concernés par le dispositif ont mis en place des activités pour que les élèves prennent conscience de l'importance du petit déjeuner. Un "cahier du petit déjeuner" est par exemple rempli par les élèves de Sandrine Bergeon.

Les enseignants ont mis en place des activités pour accompagner la prise du petit déjeuner à l'école. © Radio France

Pour la directrice de l'école maternelle, Isabelle poirier, il s'agit également de faire de la prévention auprès des familles et des enfants : "Quand ils seront plus grands, même s'ils n'ont plus envie d'en prendre, il faut que les mamans puissent continuer de leur faire prendre un car cela est important pour leur santé", affirme l'enseignante en petite section.

Pour le moment, seules ces deux écoles sont concernées par le dispositif des petits déjeuners gratuits en Ille-et-Vilaine. Les tests sont concluants et il s'agit de continuer à les développer sur le département, selon Christian Willhelm, le directeur académique des service de l'éducation nationale d'Ille-et-Vilaine. Des discussions sont en cours avec la commune de Saint-Malo pour une mise en place du dispositif dans certaines écoles, classées REP, dans un ou deux mois.