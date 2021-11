Rennes : enfin le retour en présentiel pour le salon de l'étudiant

Le salon de l'étudiant se déroule ce samedi 20 novembre de 9h à 17h au Parc des expositions de Rennes (Ille-et-Vilaine). Avant le grand salon traditionnel du début de l'année, il est consacré uniquement aux métiers de la santé, du numérique, de la communication, de l'artistique et aux grandes écoles. Une soixantaine d'exposants sont présents venant principalement de Bretagne et des Pays de la Loire, sans oublier les conférences prévues tout au long de la journée. Pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire, la salon se tient en présentiel. "On se rend compte que les salons physiques ont manqué aux lycéens" précise Amina Hamidi responsable clientèle au magazine l'Etudiant "on sent qu'ils ont besoin de ce contact humain, de pouvoir rencontrer des gens et de parler aussi bien de leurs doutes que de leurs envies."

On est à un mois de l'ouverture de la plateforme Parcoursup. Ce salon va permettre aux lycéens d'avoir des premiers contacts avant les journées portes-ouvertes des établissements - Amina Hamidi

La santé et le paramédical en vogue

Alors que la crise sanitaire se poursuit et malgré une situation tendue dans les hôpitaux, les métiers de la santé et du paramédical ont a le vent en poupe chez les jeunes d'où la tenue de ce salon spécialisé "Les jeunes ont besoin de donner un sens à leur métier d'être proche des autres. Une dizaine d'exposants seront là comme dans l'ostéopathie, les métiers du sanitaire, l'optique, le paramédical et bien d'autres métiers"

POUR INFO : le salon des grandes écoles