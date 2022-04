Rennes : fin de crise au collège Cleunay mobilisé contre sa direction

A Rennes (Ille-et-Vilaine), les personnels, les enseignants et les parents d'élèves du collège Cleunay étaient mobilisés depuis plusieurs semaines contre la principale de l'établissement public. La cheffe d'établissement a finalement quitté le collège et c'est son adjointe qui assure l'intérim.

C'est le soulagement au collège public Cleunay à Rennes qui s'est mis en grève jeudi 31 mars. Le mouvement, mené par les personnels et les enseignants, à l'appel du SNES et de FO, avait été très suivi. Le lendemain, les parents d'élèves avaient bloqué l'accès à l'établissement. L'ambiance devenait délétère dans le collège en raison de situation de harcèlement et de souffrances au travail notamment. Finalement, la principale mise en cause est partie annonce le collectif "collège Cleunay". C'est son adjointe qui assure l'intérim avant la nomination d'un successeur.

A LIRE : Rennes, détresse et harcèlement, une situation de crise au collège Cleunay