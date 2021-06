Des perturbations sont attendues ce jeudi dans les écoles rennaises, en raison d'un mouvement de grève. Toutes sont ouvertes, mais les accueils périscolaires ainsi que les cantines ne sont pas assurés dans un certain nombre d'établissements.

Rennes : des perturbations dans les cantines et accueils périscolaires des écoles suite à une grève ce jeudi

Vos enfants ne vont peut-être pas pouvoir manger à la cantine ce midi, ou être accueillis à la garderie ce matin ou ce soir : des agents de la ville de Rennes, du CCAS et de Rennes métropole sont en grève ce jeudi, et cela provoque des perturbations dans les établissements scolaires. Ils protestent contre la suppression de jours de repos compensateurs pour le travail le week-end. Toutes les écoles restent cependant ouvertes.

Les cantines de 27 établissements (maternelle et élémentaire) sont fermées, et les parents doivent fournir un pique-nique dans 41 autres. Pas d'accueil périscolaire ce matin dans 41 écoles, et même chose ce jeudi soir dans 24 d'entre elles. Les études surveillées de 11 écoles sont aussi fermées.

Vous retrouvez la liste complète des perturbations sur le site internet de Rennes Métropole.