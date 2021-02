Rennes : l'eau est jaune aux robinets de l'école des Gantelles

L'école Les Gantelles dans le quartier Maurepas à Rennes accueille 336 élèves, ce qui en fait la plus importante de la ville mais les parents dénoncent depuis des années la vétusté des sanitaires, aggravée par une eau jaune qui coule aux robinets de l'école et du gymnase, pas tout le temps mais très régulièrement. Assez en tous cas pour faire monter la colère.

On conseille aux enfants de venir avec des gourdes

"En novembre de 2019, au conseil d'école, on a prévenu qu'il y avait un problème d'eau jaune qui coulait dans les robinets du gymnase. Depuis, cette eau jaune coule aussi de certains robinets à l'étage de l'école, ce qui fait que les enfants sont obligés, parfois de se laver les mains à l'eau jaune. On leur conseille de venir avec des gourdes pour éviter qu'ils ne boivent cette eau du robinet " explique Reine Paris, déléguée des parents d'élèves à l'école élémentaire Les Gantelles. Elle ne comprend pas une telle situation d'autant plus en pleine crise sanitaire. " Aujourd'hui on demande aux enfants de venir avec des masques, de se laver les mains jusqu'à 8 fois par jour. Nous on trouve pas ça très logique qu'ils soient obligés de se laver les mains avec de l'eau jaune, même si ce n'est pas tous les jours. On est assez révolté de cette situation qui dure. "

Ben oui, l'eau est jaune !

Selon Jeanne, une autre maman d'élève le problème est même bien plus ancien. " D'après ma fille qui est aujourd'hui en seconde et qui a été dans cette école, ça date au moins du temps où elle était en CP ou en CE1 quand le gymnase a été refait. ça correspond à l'année 2012- 2013. Et elle m'a dit "Ben oui, l'eau elle est jaune" comme si c'était normal " raconte t-elle, outrée également de cette situation. Elle veut des réponses comme les autres parents à l'image de Rachel, maman de Sacha, élève de CM1. " Cette eau, je veux savoir ce qu'il y a dedans. Je veux qu'on teste, qu'on me dise il y a ça et ça, qu'on en tienne compte et qu'on fasse des réparations. "

La mairie a lancé des analyses

La municipalité a diligenté des analyses le vendredi 5 février, un jour malheureusement pour les parents où l'eau n'était pas jaune mais l'adjointe déléguée à l'éducation, Gaelle Rougier veut passer un message rassurant aux parents. " On eu les résultats qui disaient qu'il n'y avait pas de risque, que l'eau était bonne. Ce qui apparaît dans les analyses, c'est que ça serait du à une canalisation ou des canalisations dans l'école. Il y a une investigation actuellement des services techniques pour voir où seraient positionner la ou les canalisations en cause. Dès qu'on aura une réponse évidemment, on la donnera aux parents et on fera les travaux nécessaires " assure l'élue.