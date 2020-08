Rennes : après le confinement, une rentrée anticipée avec le dispositif "école ouverte"

Une place sur deux et du gel hydroalcoolique en entrant et en sortant de la classe : les élèves apprennent aussi à respecter le protocole sanitaire.

Histoire-géographie, français, mathématiques... 80 élèves du collège Les Chalais à Rennes (Ille-et-Vilaine) ont commencé des cours de remise à niveau lundi 24 août. Ces jeunes se sont inscrits sur la base du volontariat pour le dispositif "école ouverte" qui a pour but de réduire les lacunes scolaires accumulées depuis le confinement. Avant ce collège, de nombreux établissements de réseau d'éducation prioritaire (REP) y ont déjà participé depuis début juillet.

Ça m'aide à me coucher tôt... et à me lever tôt"

"À cause du coronavirus, je préfère travailler en plus, on ne sait jamais !, s'exclame Nolan, 11 ans. Quand on parlait de mathématiques ce matin, je ne savais même pas de quoi on parlait." Près de 20% des élèves du collège participent au dispositif, avec des motivations différentes. "Ça m'aide à me coucher tôt... et à me lever tôt", explique Diane, 12 ans.

Les cours ont lieu le matin, avant les activités (accrobranche, patinoire...) l'après-midi. © Radio France - Maxime Glorieux

Certains d'entre eux sont revenus dès la semaine du lundi 17 août pour des activités ludiques. Pour cette deuxième semaine, c'est une transition en douceur vers la vraie rentrée, mardi 1er septembre. D'ici là, les cours ont lieu le matin et les activités (patinoire, accrobranche, visite patrimoniale...) sont proposées l'après-midi.

Rencontrer leurs professeurs dans un cadre privilégié"

Sarah Le Breton, la coordinatrice du dispositif pour le collège, est lucide sur sa portée pédagogique. "On ne va pas combler les lacunes, mais le but est aussi qu'ils se réapproprient le collège, qu'ils réapprennent à vivre ensemble. Pour les 6ème qui arrivent, ça leur permet de rencontrer leurs professeurs dans un cadre privilégié, qui les encadrent aussi durant les activités, plus ludiques, de l'après-midi. Ils vont faire de l'accrobranche avec les élèves. Voir leurs professeurs dans d'autres circonstances aide à créer des liens et à faciliter l'année scolaire ensuite."

"Le dispositif permet de leur réapprendre à vivre ensemble", explique la coordinatrice Sarah Le Breton © Radio France - Maxime Glorieux

La semaine de remise à niveau se fait sur la base du volontariat. "Ce sont les élèves les plus motivés mais ça ne veut pas forcément dire que ce sont les élèves qui ont le moins de difficultés scolaires", détaille Sarah Le Breton. Une dizaine d'enseignants volontaires encadrent cette semaine de cours. Le protocole sanitaire, avec l'utilisation de gel hydroalcoolique et le placement dans la classe, fait partie des enseignements.