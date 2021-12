Le salon du lycéen et de l'étudiant se tiendra bien au parc des expositions de Rennes (Ille-et-Vilaine) du 6 au 8 janvier 2022 sans jauge. 30.000 personnes sont attendues. Les règles sanitaires devront être respectées et l'inscription par internet sera privilégiée pour y accéder.

Rennes : le salon du lycéen et de l'étudiant aura bien lieu début 2022 sans jauge

Le salon du lycéen et de l'étudiant se déroulera bien sans jauge au parc des expositions de Rennes

Le ouf de soulagement des organisateurs du salon du lycéen et de l'étudiant. prévu à Rennes du 6 au 8 janvier 2022. Annulé en 2021 en raison du confinement, il va bien se dérouler au parc des expositions. Il n'y aura pas de jauge comme l'a confirmé ce jeudi matin sur RMC le ministre délégué au tourisme et aux PME, Jean-Baptiste Lemoyne, qui s'exprimait sur l'ensemble des foires et salons en France.

Vigilance sanitaire

Un protocole sanitaire strict sera appliqué. Les stands alimentaires seront fermés. Il est conseillé aux visiteurs de s'inscrire, avant leur venue, sur le site internet du salon dont l'entrée est gratuite. Cette inscription permettra aux organisateurs de mieux contrôler les flux à l'intérieur de la manifestation. Il est recommandé aussi au jeune lycéen de venir avec un seul de ses parents.

Un salon très attendu

Plus de 250 exposants, universités, grandes écoles, IUT, lycées seront présents pendant trois jours pour rencontrer les jeunes dès la classe de seconde, mais aussi ceux de Terminale qui devront faire leurs voeux quelques semaines plus tard sur Parcoursup. Des conférences sont également programmées. En 2021, les jeunes avaient été frustrés par l'absence de ce salon en présentiel malgré l'instauration d'une édition en distanciel. Mais rien ne remplace le contact physique précise-t-on du côté des organisateurs. 30.000 visiteurs sont attendus au parc des expositions de Rennes.

