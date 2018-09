Rennes, France

L'allocation de rentrée scolaire permet aux familles dans le besoin d'acheter notamment les fournitures scolaires pour la rentrée. Mais certaines n'ont pas le droit, il s'agit des demandeurs d'asile. A Rennes, le Secours populaire leur vient en aide. Gràce à des collectes aux portes des supermarchés, l'association recueille des trousses, des cahiers, des feuilles, des classeurs et même des calculatrices. Jeudi dernier, une camionnette du Secours populaire est même revenu au siège rennais avec à l'intérieur des dizaines de sacs à dos et de cartables neufs donnés par une grande surface de l'agglomération.

Une camionnette du Secours populaire remplie de sacs à dos et cartables neufs © Radio France - Loïck Guellec

De plus en plus de bénéficiaires

355 enfants ont été aidés l'an dernier à Rennes, sans doute 400 cette année. "ça augmente tous les ans et ça devient un peu lourd à gérer mais c'est un vrai plaisir de faire cela" explique Catherine Dreux une enseignante retraitée bénévole depuis 8 ans. "L'objectif est que les enfants démarrent la rentrée comme les autres avec du matériel neuf; quand on a de bons outils on est équipé pour bien travailler".

"Je viens chercher des cahiers et des feuilles simples et doubles. C'est appréciable car en lycée les livres même d'occasion coûtent chers". Ariona lycéenne à Rennes

Un achat symbolique

Les bénéficiaires viennent au Secours populaire avec la liste de fournitures communiquée par l'établissement scolaire de leurs enfants. L'association essaye au maximum de répondre à leurs demandes. Symboliquement ils devront payer entre 2 et 5 euros un paquet de fournitures qui coûtent beaucoup plus chères.