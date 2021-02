Rennes : le syndicat SNES dénonce la suppression de 120 postes de professeurs en Bretagne

Le syndicat SNES des enseignants du second degré n'a pas réussi à mobiliser ce mercredi 16 février en milieu d'après-midi à Rennes. Une trentaine de professeurs se sont rassemblés sur la place de la République pour dénoncer la suppression de 120 postes d'enseignants en collèges et lycées à la rentrée de septembre dans l'Académie. "Les enseignants sont résignés" estime un manifestant pour qui "la réforme des lycées et la situation sanitaire créent beaucoup de frustrations chez les profs".

Des postes en moins

A la rentrée de septembre, l'Académie va perdre 120 postes de profs alors que les établissements du second degré vont accueillir un millier d'élèves supplémentaires en Bretagne, dénonce le syndicat. Sur l'ensemble de la France, ce sont 1883 postes de profs qui vont être supprimés.

Colère au lycée Joliot-Curie

A Rennes, le lycée Joliot-Curie d'enseignement général et technologique va perdre 15 postes de professeurs, 10 départs à la retraite ne sont pas remplacés et cinq profs vont devoir partir. Cet établissement perd des effectifs en raison notamment de l'ouverture à la dernière rentrée du nouveau lycée Simone-Veil de Liffré, au nord de Rennes. "La réforme du BAC ne valorise pas les filières technologiques et une partie des élèves s'en détourne", regrette Daniel le Cam délégué SNES dans l'établissement. "Sur le nord de Rennes , on doit réorganiser la carte scolaire alors que la ville de Rennes connait une hausse démographique".