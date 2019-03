Rennes : les parents d'élèves dans la rue contre la réforme Blanquer

Rennes, France

Ils étaient un millier à battre le pavé sous le soleil au départ de l'esplanade Charles de Gaulle ce samedi 30 mars. Le projet de loi "pour une école de la confiance" ne passe toujours pas auprès des enseignants, mais aussi auprès des parents, qui étaient très nombreux dans le cortège avec leurs enfants. En plus des pancartes et des banderoles, les poussettes aussi étaient de sortie.

"L’inquiétude est réelle, c'est pour l'avenir de mon fils au sein de l'école Républicaine" souligne Solène, maman du petit Ange qui est à ses côtés. "Cette réforme c'est plus d'inégalités, et moins d'avenir pour nos jeunes" estime-t-elle.

D'autres dénoncent le manque d'information et de communication de la part de l'académie. "On essaye de récolter des infos au maximum, mais le dialogue c'est zéro" regrette Isabelle, membre de la FCPE (Fédération des conseils de parents d'élèves)

Un constat partagé par Arnaud et Florence qui sont venus manifester avec leurs deux enfants. "Le souci c'est que sur certaines parties du texte il y a sujet à interprétation" explique Arnaud. "On voudrait que ce soit beaucoup plus tranché, plus clair".

Florence, elle, se satisfait de la mobilisation. Parents d'élèves et enseignants, c'est le même combat. "Il est capital que les parents se mobilisent autant que les profs" dit-elle.

Des parents et aussi beaucoup d'enfants étaient présents dans le cortège © Radio France - Maxime Bossonney

Les syndicats envisagent déjà de nouvelles journées d'actions dans les semaines à venir. Le texte du projet de loi doit être examiné au Sénat mi-mai.