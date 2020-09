Rennes monte sur le podium des meilleures villes étudiantes en 2020 !

Rennes grimpe d'une place par rapport au classement du magazine l'Etudiant des meilleures villes étudiantes en 2020. Elle se place 3e, juste derrière Toulouse et Lyon. La diversité des formations proposées fait notamment partie de ses points forts.

Le magazine l'Etudiant vient de publier son classement des meilleures villes étudiantes en 2020, et Rennes est sur le podium. La capitale bretonne se hisse à la 3e position, c'est une place de plus comparé au classement 2019. Seules Toulouse et Lyon restent en tête des villes où il fait bon étudier cette année encore.

Plusieurs critères ont permis à Rennes d'obtenir une telle place, parmi lesquelles la formation et l'attractivité. En effet, les quelques 65 000 étudiants de la capitale bretonne sont répartis dans plus d'une millier de formations différentes.

Un coût de la vie abordable pour les étudiants

D'autres critères justifient ce classement explique le magazine l'Etudiant :"Ce qui lui permet de monter sur la troisième marche du podium, c’est aussi son climat. La Bretagne est peut-être connue pour sa pluie mais pourtant, Rennes peut se prévaloir de comptabiliser 1.976 heures de soleil par an et surtout, d’avoir un taux de pollution atmosphérique assez faible."

Enfin, le coût de la vie à Rennes est un atout non négligeable lorsqu'on est étudiant. Notamment concernant le logement :"Comptez en moyenne 402 euros par mois pour un studio, autant qu’à Orléans et Rouen", précise le magazine l'Etudiant.