Rennes : Un micro-lycée pour offrir une seconde chance à des élèves en décrochage scolaire

Ce micro-lycée est unique en Bretagne. Dès la rentrée prochaine, il permettra à quinze jeunes de 17 à 25 ans, déscolarisés depuis au moins un an, de tenter de décrocher leur bac. C'est une seconde chance pour ces jeunes qui ont souvent eu des parcours de vie compliqués.

Travail en petits groupes, accompagnement personnalisé, enseignement adapté, ces quinze élèves en décrochage scolaire seront pris en charge par une dizaine de professeurs. "Ces élèves ont envie de reprendre le chemin de l'école" explique Emmanuelle Forgeoux, professeur de mathématiques et coordinatrice pédagogique pour ce mini lycée, installé dans le lycée Victor et Hélène Bash à Rennes. Après une adolescence souvent compliquée, ces jeunes ont décroché. "Certains appréhendent vraiment de retourner dans un établissement scolaire, ils ont peur, certains ont eu de gros traumatismes" estime Emmanuelle Forgeoux, "nous devrons les accompagner pour que ce retour se fasse sereinement". Les élèves sont en cours de recrutement. Leurs profils sont très divers mais ils ont en commun d'avoir envie de décrocher le baccalauréat.

Ils seront accueillis dans le lycée Victor et Hélène Bash. Ils disposeront d'un espace de vie avec canapé et coin cuisine, "une sorte de cocon" mais aussi de deux salles de cours adaptées. Pour le programme, ces élèves devront étudier toutes les disciplines, "les professeurs feront preuve de bienveillance" explique Gianni Pérez, enseignant en histoire géographie. " il n'y aura pas de notation au début. Elles viendront progressivement car l'objectif est bien de décrocher le diplôme" explique le professeur pour qui il est essentiel de faire preuve d'écoute pour ces jeunes qui en ont souvent manqué.

Gianni Pérez, prof d'histoire géo et Emmanuelle Forgeoux, responsable pédagogique © Radio France - Céline Guétaz

"Les enseignants feront preuve de bienveillance "

Pour les profs, c'est aussi un challenge

Les dix professeurs sont tous volontaires pour prendre en charge cette classe de 15 élèves. "On a rarement ce type d'opportunité dans nos établissements, c'est un projet qui nous permets de redonner du sens à notre métier" explique Gianni Pérez qui n'a pas hésité à se porter volontaire. L'enseignant imagine déjà qu'il devra prendre le temps avec ces élèves de "boire un café avec eux, discuter des cours et de leurs projets de vie. On est amenés à prendre en charge des élèves abimés, mais qui ont envie de revenir à l'école, il faut qu'on leur apporte un cadre de confiance, de bien-être". Pour Emmanuelle Forgeoux, responsable pédagogique "c'est aussi un challenge pour nous, car il faut accepter de se remettre en cause". Mais l'enseignante est enthousiaste à l'idée de commencer cette nouvelle aventure. "Ces jeunes ont souvent une grande maturité, ils vont aussi beaucoup nous apprendre" !

Les cours débuteront le 25 septembre. Il reste des places. Pour s'inscrire ou se renseigner un numéro de téléphone 06.08.37.07.82.