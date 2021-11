Rennes : pas de cantine pour les élèves d'une soixantaine d'écoles ce vendredi pour cause de grève

Vendredi sera jour de grève dans les écoles de Rennes. Aucune fermeture d'école n'est prévue, mais les cantines et les garderies scolaires seront perturbées, annonce la Métropole sur son site internet.

Au total, 57 restaurations seront fermées et les parents devront fournir un pique-nique dans sept écoles (les maternelles Carle Bahon, Pasteur, Guillevic, Torigné, et Trégain, ainsi que les élémentaires Clemenceau et Oscar Leroux). L'accueil du matin sera fermé dans 37 établissements, et celui du soir dans 69 écoles, indique par ailleurs Rennes Métropoles. Le temps d'étude sera fermé dans 31 sites. Vous pouvez trouver la liste complète ci-dessous