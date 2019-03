Rennes : un salon "boite à outils" pour l'alternance et l'apprentissage

Rennes, France

Trouvez votre métier, votre formation et votre entreprise, le salon apprentissage et alternance veut donner de vraies réponses à des jeunes en quête de solutions concrètes pour réussir leurs études. L'apprentissage représente en Bretagne plus de 800 formations en alternance préparant à 300 métiers du CAP à BAC + 5. L'idée de partager ses études entre théorie et pratique séduit de plus en plus de jeunes.

De multiples idées

Plusieurs élèves en 3ème à la Maison Familiale et Rurale de Saint-Aubin d'Aubigné, en Ille-et-Vilaine, ont fait le déplacement à Rennes avec un enseignant "moi je souhaite faire un BAC PRO petite enfance" témoigne Laurie âgée de 15 ans, Camille est satisfaite "j'ai eu des bons contacts sur les métiers de service en salle, moi je veux partir dans le service de luxe et je repars avec des papiers sur ça". L'armée et ses nombreux métiers représentent aussi une belle opportunité. Raphael est venu avec des questions précises "pour savoir quel cursus choisir CAP, BAC ou BTS"; il aimerait être mécanicien dans l'armée ou tireur d'élite.

Les parents aussi

Certains jeunes sont venus avec leurs parents parfois aussi inquiets qu'eux. Morgane est en passe d'obtenir une licence en langues étrangères appliquées mais elle ne sait pas quoi faire "elle s'informe pour avoir une idée de son avenir" explique Denis le papa "l'alternance peut vraiment être une solution pour elle pour s'orienter concrètement vers un métier".

L'exemple des Compagnons du Devoir

Une formation en alternance peut se faire par exemple aux Compagnons du Devoir par un tour de France "ça va être une formation par le voyage" affirme Ludovic Colin chargé de mission "tous les ans le jeune va s'adapter à une nouvelle ville, une nouvelle entreprise et une nouvelle maison" Les Compagnons du Devoir ont 187 maisons partout en France où les jeunes vivent en communauté. 31 métiers sont proposés en alternance, 10 000 jeunes sont formés chaque année.