Rentrée : 150.000 euros pour équiper les collèges de l'Ardèche en purificateurs d'air

"C'est un gros investissement et un choix pour protéger au mieux les élèves". Olivier Amrane a choisi d'équiper les 39 collèges publics et privés de l'Ardèche en purificateurs d'air. Le dispositif est déjà déployé par le conseil régional pour les lycées et "une étude financée par la région a démontré l'efficacité de ce type d'appareil" s'enthousiasme le nouveau président du département, "c'est utile contre le Covid et ça fonctionne aussi contre les allergies. Avec l'ambroisie actuellement, ce n'est pas idéal d'ouvrir les fenêtres pour aérer. Là, ces appareils ont une efficacité de 99,95%."

Des purificateurs d'air fabriqués en Auvergne-Rhône-Alpes

Sachant que les purificateurs au catalogue, tous fabriqués dans la région, coûtent entre 1500 et 2000 euros, Olivier Amrane a prévu un budget de 150.000 euros pour fournir deux purificateurs d'air à chaque collège. Chaque chef d'établissement est libre de s'en équiper et de les installer où bon lui semble, le réfectoire et les salles d'études notamment. Le département a prévu également 10.000 euros pour acheter des capteurs de CO2 et 40.000 euros pour que chaque collège soit équipé d'un défibrillateur.