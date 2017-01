Rentrée 2017 : 29 postes d'enseignants seront créés dans l'Académie de Dijon

Malgré la baisse démographique prévue pour la prochaine rentrée, l'Académie de Dijon bénéficiera de la création de 29 postes d'enseignants, 4 dans le premier degré et 25 dans le second degré.

29 postes en plus pour l'Académie de Dijon à la rentrée prochaine. C'est l'annonce officielle faite par le ministère de l'Éducation nationale. Et ce malgré un contexte démographique de baisse, dans le premier degré comme dans le second degré.

4 postes pour le premier degré contre 25 pour le second degré

Dans le premier degré la baisse démographique prévue à la rentrée prochaine est estimée à moins 1,1% et moins 0,4% dans le second degré. Mais l'Académie pourra compter sur ces créations de postes, 4 dans le premier degré et 25 dans le second.

Ces créations de postes sont un élément très positif au regard du contexte démographique car nous perdons beaucoup d'élèves. - François Bohn, secrétaire général de l'Académie de Dijon

François Bohn, le secrétaire général de l'Académie de Dijon

Priorité au dispositif "plus de maîtres que de classes"

L'objectif de ces créations de postes n'est pas forcément de "réduire le nombre d'élèves par classes", précise François Bohn, le secrétaire général de l'Académie de Dijon, "mais plutôt de faire porter la priorité sur des dispositifs de type "plus de maîtres que de classes ", qui permet comme son nom l'indique d'avoir dans une même classe un maître supplémentaire pour tenir compte de la fragilité de certains publics ou de certaines écoles en matière de réussite scolaire."

Le ministère de l'Éducation nationale a rappelé récemment son choix assumé de donner la priorité à l'école primaire pour la rentrée 2017.

