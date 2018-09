Cette rentrée 2018 sonne le coup d'envoi de deux grandes réformes : un retour aux fondamentaux en primaire et un bac nouvelle formule pour 2021.

Les chiffres

Ce matin ce sont 542 mille élèves qui prennent le chemin de leur établissement scolaire dans l'académie Aix-Marseille, 264 mille en primaire, 193 mille dans le secondaire.

Dans l'académie Toulon-Nice ce sont 178 mille élèves qui effectuent leur rentrée, 95 mille dans les écoles, 82 mille dans le secondaire.

Les nouveautés

Une évaluation dès le mois de septembre pour les classes charnières : CP, CE1, sixième et seconde. Des test de français et de mathématique, dont les résultats seront anonymes et communiqués aux familles.

L'accent mis sur les savoirs fondamentaux : lire, écrire, compter, respecter les autres. En primaire la directive est d'imposer une dictée par jour, d'apprendre et de chanter "La Marseillaise" dès CE2.

Une loi qui interdit le portable au collège : même si cette interdiction était déjà inscrite dans le règlement intérieur de nombreux établissement, cette loi protège désormais les chefs d'établissement. L'objet n'est pas interdit, c'est son utilisation. Ceci afin de lutter contre le harcèlement scolaire, les vols, le racket et pour recréer du lien social entre les élèves.

Le coup d'envoi du bac 2021 : Les élèves qui entrent en seconde passeront le bac nouvelle formule en 2021 : finies les filières, place à un tronc commun et des spécialités que les élèves choisissent eux-mêmes. en terminale le contrôle continue comptera pour 40% de la note finale, les épreuves écrites auront lieu au printemps, un grand oral de 20 minutes se tiendra en juin.

Les réformes qui se poursuivent

Le doublement des classes de CP et CE1 dans les écoles classées REP et REP+. Dans ces classes on compte 1 enseignant pour 12 élèves.

Le dispositif "devoirs faits" dans les collèges : Dispositif gratuit pour les élèves volontaires encadrés par des enseignants et en lien avec les parents. 20 mille collégiens de l'académie Aix-Marseille en ont bénéficié l'an dernier.

Un meilleur accueils des enfants en situation de handicap : 10 unité localisées pour l'inclusion scolaire (ULIS) de plus cette année dans l'académie Aix-Marseille, 203 dans le 1er degré, 119 dans le Snd degré.