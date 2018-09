A l'école élémentaire de Ménétrol, on compte 110 élèves inscrits cette année. Parmi eux, 30 CP rassemblés dans une seule classe. C'est trop pour les parents d'élèves qui se mobilisent pour demander l'ouverture d'une cinquième classe de CP dans l'établissement. "Le niveau CP est particulièrement délicat, les élèves de 6 ans apprennent les bases indispensables à leur futur. Comment peut-on étudier sereinement à 30 élèves dans une classe, à l’heure où le gouvernement vante les bienfaits de classes allégées à 12 élèves ?" s'interrogent les parents de l'association Les Roys des Champs.

Mais surtout, ce qui les énerve, c'est qu'on pourrait loger à l'intérieur de l'école élémentaire une cinquième classe. "C'est possible, les locaux sont déjà prêts" assurent-ils. Une rencontre a eu lieu avec une inspectrice d'académie vendredi dernier. Mais, elle n'a rien donné. _"_On nous dit qu'il n'y aura pas de poste d'instituteur ouvert" explique une maman de Ménétrol.

Situation d'autant plus ubuesque qu'il y a trois ans, ces mêmes parents d'élèves s'étaient mobilisés pour l'ouverture d'une classe en maternelle. Ils l'avaient obtenu. "Ce sont les mêmes enfants qui se retrouvent en CP aujourd'hui. Doit-on tous les 5 ans revenir vous voir ?" s'exclame une maman en direction des responsables académiques.

"Ce scénario est aberrant d’autant plus qu’une salle prête à fonctionner n’attend plus qu’un( e ) enseignant(e) et qu’une vingtaine de maisons livrables courant 2019 sont en construction sur la commune, ce qui de ce fait va engendrer de nouvelles inscriptions à l’école" expliquent les parents d'élèves