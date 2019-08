Rentrée 2019 : le coût de la vie étudiante augmente de 2,83%, selon l'Unef

Les étudiants doivent payer de plus en plus cher pour leurs frais quotidiens.

La vie quotidienne, toujours plus chère pour les étudiants. Selon l'Unef, qui publie son enquête annuelle sur le sujet ce vendredi, le coût de la rentrée universitaire en France est en hausse de 2,83% cette année. Le principal syndicat étudiant appelle notamment le gouvernement à réformer le système des bourses, et à renoncer à l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers non européens.

Une augmentation bien supérieure à celle de l'inflation

Cette augmentation est "importante et bien supérieure à celle de l'inflation, qui est de 1,20% sur un an", souligne l'Unef. Pour l'année universitaire qui s'ouvre, une fois les différentes aides déduites (bourses et aides au logement), le reste à charge mensuel moyen par étudiant s'élèvera à 828,89 euros, indique le syndicat. Même si les bourses sur critères sociaux ont été revalorisées pour la rentrée 2019 après trois années de gel, leur progression, de 1,10% en moyenne, reste inférieure à l'inflation, précise le syndicat étudiant.

Le budget des étudiants grevé par la hausse des loyers

Le loyer est le premier poste de dépenses des étudiants. Selon l'Unef, il représente presque deux tiers (69 %) du budget mensuel des étudiants. Et cette année, les loyers étudiants ont augmenté globalement de 2,97 % : la hausse est de 1,6 % dans le parc des Crous, c'est-à-dire en cité universitaire ou en studio géré par les services du Crous, et de 3,86 % dans le parc privé.

En tout, 45 villes universitaires voient leurs loyers augmenter, avec une hausse moyenne dans le parc privé de 2,8 % en Province, de 5,18 % en Ile-de-France et de 3,29 % dans les grandes villes. Paris reste la grande ville la plus chère, avec un loyer moyen de 873 euros. La grande ville la moins chère est Le Mans, avec un loyer moyen de 340 euros.

La restauration universitaire est également en augmentation : +1,54% dans les restaurants universitaires et +8,17% dans les cafétérias des CROUS).

Les frais d'inscription explosent pour les étudiants non européens

À ces augmentations, s'ajoute la hausse des frais d'inscription, en hausse de 0,28% pour les étudiants français et européens et en progression de plusieurs milliers d'euros pour les premières inscriptions d'étudiants qui ne résident pas dans l'espace économique européen.

"Les étudiants s'appauvrissent plus vite que le reste de la population" - La présidente de l'Unef

"Les étudiants s'appauvrissent plus vite que le reste de la population", a dénoncé la présidente de l'Unef Mélanie Luce, ce vendredi sur franceinfo. "Concrètement, on a plus de salariat étudiant, donc plus d'échecs. Mais aussi, un recours aux soins qui diminue", a-t-elle déploré. Près d’un étudiant sur deux est aujourd’hui salarié en parallèle de ses études.

Réforme des bourses, encadrement des loyers et demi-tarifs dans les transports

Le syndicat critique un système d'aides sociales "à bout de souffle", et des hausses qui "laissent les étudiants dépendants du salariat et de la solidarité familiale". Pour le syndicat, il y a urgence à réformer le système des bourses afin qu'il corresponde à la réalité sociale étudiante d'aujourd'hui". Le syndicat réclame la suppression du critère de nationalité pour accéder aux bourses et le rétablissement de frais d'inscription identiques à ceux des étudiants français, ou encore la généralisation de l'encadrement des loyers et la mise en place de demi-tarifs étudiants dans les transports en commun dans toutes les villes universitaires.