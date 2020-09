Rentrée 2020 : L'IUT d'Auxerre lance une filière professionnelle en cybersécurité

L'offre de formations s'enrichit à l'IUT d'Auxerre, qui propose cette année aux élèves une licence professionnelle en cybersécurité. Et il suffit de se référer au nombre de dossiers de candidature pour se rendre compte de la demande : 110 élèves ont demandé à s'inscrire depuis le mois de mai, date de la première session. "Quand on a fermé cette première session, on avait 84 candidats. Mais on a reçu plein de mails d'étudiants qui expliquaient ignorer le délai, donc on a rouvert une deuxième session et là on a eu une trentaine de candidatures supplémentaires", rapporte Alamine Mansouri, professeur des universités en informatique et responsable pédagogique de cette licence. 110 candidats, pour une quinzaine de places. La sélection sera difficile, reconnaît Alamine Mansouri. "Il nous faut des élèves avec une formation solide en informatique et réseau", décrit le professeur.

Les entreprises ont besoin de renforcer leurs équipes avec des informaticiens qui maîtrisent la cybersécurité - Alamine Mansouri

Le responsable de la licence se dit d'ailleurs convaincu des débouchés de cette formation. Selon lui, les entreprises, comme les structures publiques, ont besoin d'informaticiens spécialisés dans la cybersécurité. "Il y en a beaucoup qui ont déjà des logiciels, ceux qu'on appelle les "firewall". Mais qui sont en fait insuffisants, parce que cela relève de choses d'ordre stratégique, de formation des utilisateurs. Donc il faut toujours avoir des compétences, en interne." Les enjeux en matière de cybersécurité sont de plus en plus forts, que ce soit pour les petites, moyennes ou grandes entreprises. "Il y a une vraie guerre à ce niveau-là, entre les Etats. Ils attaquent des sociétés, ou des systèmes d'information critiques. On a vu des attaques sur les hôpitaux. Les entreprises prennent de plus en plus conscience de la nécessité de se protéger."

La rentrée de cette licence professionnelle se tiendra le 12 octobre.