Rentrée 2020 : le Conseil départemental distribue 300.000 masques aux collégiens des Pyrénées-Atlantiques

"Le virus est là, on doit vivre avec..." Souad Fortin, l'infirmière scolaire du collège Chantaco de Saint-Jean-de-Luz s'adresse à une classe de sixième ce mardi 1er septembre 2020 pour la rentrée des classes. Les enfants sont concentrés et concernés, impressionnés aussi, durant cette première journée dans l'école des grands.

L'infirmière Souad Fortin devant une classe de sixième © Radio France - Jacques Pons

Le masque expliqué aux élèves par Souad Fortin Copier

Souad explique comment bien disposer son masque. Pas d'espace au-dessus du nez, si sous le menton. Ne pas toucher sans arrêt ce bout de tissus sensé stopper le virus de la Covid. L'infirmière ajoute à son exposé un petit cours pratique sur l'art de se laver les mains. Pas de questions. Les enfants baignent dans cette ambiance depuis des mois.

Deux collégiennes de sixième Copier

Le président du conseil départemental Jean-Jacques Lasserre devant des élèves de sixième de Chantaco © Radio France - Jacques Pons

300.000 masques distribués à tous les collèges des Pyrénées-Atlantiques

Avant l'infirmière, Jean-Jacques Lasserre, s'est invité dans ce beau collège de la côte basque implanté à coté de la Nivelle et non loin du terrain de golfe de Chantaco. Le président du Conseil départemental distribue 300.000 masques durant cette rentrée. Dix masques lavables par élèves. On est loin des deux masques promis ailleurs. Les dix masques en tissus, lavables au moins dix fois, représentent l'équivalent d'un trimestre pour Jean-Jacques Lasserre. Bien sûr, c'est cher reconnait le président du conseil départemental : "On approche le million."

L'un des bénéficiaires des dix masques © Radio France - Jacques Pons

La rentrée (masquée) du président du Conseil départemental

Jean-Jacques Lasserre : "Ce sont des masques lavables. Ils peuvent supporter au moins une dizaine de lavages. Nous avons considéré qu'il fallait faire une distribution qui puisse couvrir les besoins, quasiment sur le trimestre. Le temps que le débat sur : qui porte la responsabilité [des masques], de l'Etat, des établissements, des parents d'élèves ou des départements, le temps que ce débat se clarifie un peu. Nous pensons que d'ici la fin de l'année le débat va se clarifier parce que selon toute hypothèse il faudra bien entendu que les solutions apportées soient des solutions durables. Malheureusement la pandémie ne va pas disparaître d'ici la fin de l'année donc il faut qu'on trouve des solutions. Nous, nous avons pris un engagement relativement pérenne parce que dix masques lavables c'est quelque chose d'important."

Jean-Jacques Lasserre, président du Conseil départemental des Pyrénées Atlantiques Copier

les retrouvailles en sixième après six mois sans école © Radio France - Jacques Pons

Cette rentrée, contrainte par la menace du coronavirus, l'ancien proviseur du collège Marracq de Bayonne (10 ans à ce poste) et tout nouveau proviseur et principal de Chantaco, Philippe Prévot, tente d'en faire un moment serein. Certes, il y a le Protocole sanitaire concocté par l'Education Nationale pour aider les établissements scolaires de France.

Le responsable du collège s'appuie sur le document : "Nous adaptons ce protocole aux conditions matérielles de l'établissement. Certains établissements ont des cours plus grandes que d'autres. Certains ont des couloirs plus grands que d'autres. Nous, ici, au collège Chantaco, nous avons déjà décidé de faire quatre entrées différentes permettant ainsi un flux d'élèves et éviter le brassage. On a fait aussi des rentrées décalées pour pas que tous les élèves soient là en même temps et puis on a passé du temps aussi aux gestes barrières."

Philippe Prévot, proviseur et principal du lycée-collège Chantaco de Saint Jean de Luz Copier

Rentrée totalement masquée mardi matin au collège Chantaco © Radio France - Jacques Pons

"Il y a aussi le rôle des parents"

Philippe Prévot : "Le rôle des parents est important. C'est le matin, vérifier que l'enfant n'a pas de température. Vérifier qu'il n'a pas de symptômes. Et le rôle des parents c'est de dire, à ce moment là : il n'a pas de symptômes, il n'a pas de fièvre, je peux l'accompagner dans l'établissement. Et si, par hasard, il y avait une suspicion nous avons mis en place un protocole. A savoir, un lieu sécurisé au niveau de l'infirmerie, un bureau particulier. Et là, on appelle les parents et on voit tout de suite quels sont les cas contacts pour pouvoir tout de suite intervenir."

L'appel du matin pour les élèves de sixième au collège Chantaco © Radio France - Jacques Pons

Le port du masque durant toute la journée en classe : compliqué selon les parents

Les parents d'élèves, eux, estiment pour la plupart que le port d'un masque par leur progéniture "ce sera compliqué". Le mot revient sans cesse dans les interviews.