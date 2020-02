Rentrée 2020 : le SNES FSU dénonce la baisse de dotation en Bourgogne Franche-Comté

Le SNES FSU, le syndicat majoritaires des enseignants du second degrés, alerte face à la baisse de dotation des lycées et des collèges de l'Académie de Besançon pour la rentrée de septembre 2020.

Besançon, France

La rentrée de septembre 2020 inquiète le SNES FSU, le syndicat majoritaire du second degrés. Le rectorat leur a annoncé la semaine passée, une baisse des dotations dans l'Académie de Besançon. En tout c'est 24 équivalents temps-pleins (24 postes) qui sont supprimés dans les collèges et les lycées.

C'est donc près de 7 postes en moins en collège (Doubs : 1,5 poste en plus, Jura : 4 postes en plus, Haute-Saône : 6 postes en moins , Territoire de Belfort : 7 postes en moins) et 17 postes en moins en lycée d'après le rectorat.

Accroissement des clivages géographiques et sociaux

Nathalie Faivre, secrétaire académique du SNES FSU, juge cela "inadmissible". Elle craint que ces baisses de dotations n’augmentent les clivages sociaux et géographiques entre les lycées. "Les lycées les plus touchés par les baisses de dotation ce sont les lycées technologiques, pourtant les élèves qui se dirigent vers ces lycées, sont issus des milieux les plus défavorisés. La France est déjà un pays où le devenir scolaire est particulièrement lié à l'origine sociale de l'élève, dénonce-t-elle. Le rectorat accentue sciemment ce phénomène".

Les critères sociaux pris en compte par le rectorat

De son côté Frédéric Patout, le secrétaire général de l'Académie de Besançon défend une répartition égalitaire : "On prend en compte la proportion d'élèves boursiers, le taux d'élèves en retard à l'entrée en collège ou en lycée. En gros, plus l'établissement est défavorisé, plus les moyens qui lui seront alloués seront importants", explique-t-il. Le rectorat est prêt à dialoguer avec les syndicats pour d'éventuels ajustements.