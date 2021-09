Rentrée 2021 : les syndicats d'enseignants craignent une hausse des contaminations dans le Vaucluse

De gauche à droite : Nicolas Odinot (SNUIPP-FSU), Sylvain Bartet (FSU) et Philippe Brenier (SNES-FSU)

Les syndicats d'enseignants font le point sur la rentrée en Vaucluse, une semaine après le retour en classe des élèves. Une rentrée à nouveau sous la menace du Covid-19. Le Directeur académique des services de l'éducation nationale en Vaucluse annonçait lundi 15 classes fermées pour cause de cas positif. D'après les syndicats il y en a plus d'une vingtaine.

La crainte d'un effet "boule de neige"

"J'ai eu contact avec des collègues qui nous annonçaient que des groupes scolaires à Avignon ont entre trois et quatre classes fermées", détaille Nicolas Odinot, délégué Snuipp-FSU en Vaucluse. "L'un des risques c'est qu'on ait un effet boule de neige et qu'on aille vers une accélération des fermetures", redoute-t-il. Les syndicats demandent qu'une campagne de dépistage soit mise en place au sein des établissements, en accord avec les parents.

Nicolas Odinot, délégué Snuipp-FSU en Vaucluse Copier

Mauvaise note pour Blanquer

Cette rentrée 2021 est la quatrième et dernière du quinquennat pour le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. Philippe Brenier, secrétaire du SNES - FSU en Vaucluse lui attribue une très mauvaise note pour son passage à la tête de l'Éducation nationale. "Dans le Vaucluse, c'est la quatrième rentrée sous le signe de l'austérité", affirme-t-il. "Depuis trois ans les postes de CPE et les recrutements des surveillants sont complètement gelés dans le département et dans l'académie, mais dans le même temps, en quatre rentrées scolaires, les 41 collèges du Vaucluse ont accueilli 1 000 élèves supplémentaires".