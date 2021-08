Rentrée 2021 : quelles sont les préoccupations des étudiants à Avignon ?

C'est l'heure de la reprise pour les étudiants. L'université d'Avignon prévoit un retour en classe à 100% en présentiel. Mais après un an et demi de crise sanitaire, le retour à la "vie normale" n'est pas si simple pour les étudiants.

Fin des vacances pour les étudiants. Les premières pré-rentrées ont lieu dès ce mercredi matin à Avignon (Vaucluse). Un moment important, à la fois première rencontre avec les camarades et les profs, et réunion d'information pour détailler le protocole sanitaire, très attendu. L'objectif, c'est une reprise aussi normale que possible.

Rentrée à 100% en présentiel

Tout le monde en classe ! Le gouvernement veut une rentrée à 100% en présentiel. C'est le retour des amphis blindés, au moins en début d'année. Port du masque obligatoire, mais pas de pass sanitaire. Les autorités font confiance aux étudiants, car plus de 80% d'entre eux sont déjà vaccinés à au moins une dose. Pour convaincre les 20% restants, un centre de vaccination éphémère est mis en place dès ce mercredi matin sur le campus Hannah Arendt. Il peut accueillir jusqu'à 300 personnes par jour pendant tout le mois de septembre du lundi au vendredi de 10h à 18h.

Un centre de vaccination éphémère a ouvert lundi, au 1 avenue Saint-Jean, près de l'université d'Avignon. © Radio France - Nolwenn Autret

En cas de contamination, chaque étudiant positif sera placé 10 jours à l'isolement. On considère qu'il y a foyer de contamination à partir de trois cas en 7 jours. dans une même "unité géographique". Cette unité est déterminée conjointement par l’ARS, la Préfecture, le rectorat et l’établissement afin que la décision puisse être adaptée à chaque situation. À ce moment-là, un laboratoire mobile est mis en place en moins de 8h pour un dépistage massif.

Retour à la vie "normale" ?

Finies les heures passées seuls, confinés dans leurs chambres avec les cours à distance pour les étudiants. Nombreux sont ceux qui ont subi la solitude pendant les confinements. Pourtant, Léa Granier, présidente d'Inter'Asso, la fédération des associations étudiantes d'Avignon, redoute l'effet inverse à la rentrée : "on voit du monde toute la journée, il y a les soirées étudiantes, etc. Ça peut vite devenir source de pression pour des étudiants et étudiantes qui reviennent à cette vie et qui ne sont pas habitués".

Léa Granier, présidente d'Inter'Asso Avignon Copier

C'est aussi ce que redoute Inès. Elle rentre en deuxième année à l'institut de soins infirmiers. "J'appréhende un petit peu, parce que finalement, on n'a pas eu le temps de bien se connaître tous. Est-ce qu'il va y avoir un lien de solidarité ou est-ce que cette première année va plus nous séparer qu'autre chose ?"

Dorian, en troisième année de STAPS, a connu la fac avec et sans Covid-19. Pour lui, l'esprit de cohésion reprendra le dessus. "Si c'est en 100% présentiel, je suis confiant. Être tous ensemble, en amphi, ça va se faire naturellement et tant mieux, parce qu'on en a besoin." Pour répondre aux inquiétudes des étudiants, l'université d'Avignon reconduit les permanences gratuites de ses psychologues sur les campus.

La galère du logement

L'un des plus gros problèmes pour les jeunes à Avignon, c'est de trouver un logement. Notamment parce que certains propriétaires ont l'habitude de virer leurs locataires l'été pour pouvoir louer leurs appartements au public du festival d'Avignon pour une somme plus importante. François Rose a plusieurs biens immobiliers dans la cité des Papes et refuse cette pratique :

François Rose, propriétaire à Avignon Copier

Avignon est la 26e ville où la vie étudiante est la plus chère (+1 place cette année). Les étudiants débourseront 2 078€ "rien que pour le mois de septembre", estime une enquête d'Inter'Asso.