Rentrée 2022 au campus Monod du Rheu : toujours autant d'élèves attirés par les formations agricoles

Les élèves du campus Théodore Monod du Rheu près de Rennes ont fait leur rentrée ces derniers jours. Le lycée agricole breton attire toujours autant selon sa directrice Claudine Le Gwen invitée de France Bleu Armorique.

France Bleu Armorique : La rentrée 2022 a été plus sereine après deux années de covid un peu compliquées pour vos élèves et vos enseignants

Claudine Le Gwen : Effectivement, c'est une rentrée qui s'effectue dans un cadre sanitaire bien plus souple que celui de l'an passé. Avec quand même des mesures de prévention toujours actives puisque, on le voit, le virus continue à circuler. On a régulièrement quelques jeunes ou quelques personnels qui, du coup, se mettent en retrait, mais sans commune mesure avec les conditions de rentrée de l'an passé. Et ça, c'est une réelle satisfaction.

FBA : Sur votre campus, vous accueillez plus d'un millier d'élèves, du secondaire jusqu'aux prépas ingénieurs. Preuve que ces domaines attirent toujours

Claudine Le Gwen : Oui, tout à fait. Nous sommes sur des effectifs qui sont globalement stables d'à peu près 1000 élèves et étudiants accueillis dans le cadre du lycée, et 340 apprentis et stagiaires de la formation adultes. C'est plutôt globalement une satisfaction puisque c'est vrai qu'on entend beaucoup d'inquiétudes autour du renouvellement des générations du monde agricole. Et on voit qu'on accueille quand même des jeunes qui sont motivés pour ces métiers.

FBA : Quels sont les domaines particulièrement demandés sur votre campus? Quelles formations?

Claudine Le Gwen : Ce sont des formations pour ceux qui se destinent à l'installation, d'autres dans le domaine des productions animales ou dans le domaine de l'eau ou de l'aménagement paysager. On voit peut être un peu plus de demandes dans le domaine du maraîchage, un peu moins dans le domaine de l'élevage. Même si on a encore des élèves, comme je le disais, qui sont très très motivés pour travailler dans ces secteurs.

FBA : Quel est le profil de ces élèves? Il y a des reconversions parfois?

Claudine Le Gwen : De plus en plus, on a un grand secteur d'activité autour de la reconversion professionnelle. C'est une tendance forte qu'on observait depuis déjà quelques années, qui s'est clairement accentuée depuis l'épisode du Covid avec des reconversions professionnelles et des gens qui viennent de tous horizons et qui sont intéressés pour travailler dans le domaine de l'agriculture.

FBA : Donc, malgré la crise que connaît le secteur de l'agriculture en France, ces métiers attirent. Est-ce que justement, cette crise agricole, vous en parlez dans vos formations au campus Monod?

Claudine Le Gwen : Tout à fait. Ce sont les questions qu'on aborde depuis déjà plusieurs années en prenant en compte l'ensemble des enjeux auxquels on a à faire face. Il y a le défi climatique, le défi énergétique. Ce sont des défis qui frappent clairement l'ensemble des producteurs. Et donc avec les élèves, dans le cadre des orientations du ministère de l'Agriculture, on travaille l'enseignement à produire autrement. Particulièrement en Bretagne. C'est vrai qu'on est dans une zone de production aussi bien dans le domaine de l'élevage que dans le domaine du maraîchage. Donc, les questions qui se posent aux agriculteurs en termes d'accès au foncier, en termes de type de production, d'orientation, de production. Ce sont des questions qu'on aborde dans le cadre des formations.

FBA : Un mot de l'apprentissage. C'est aussi un modèle de formation qui attire beaucoup chez vous?

Claudine Le Gwen : Oui, c'est un modèle qui attire. Les conditions au niveau de l'apprentissage sont plutôt favorables. S'il y a des aides à l'apprentissage jusqu'à 8 000 € pour les entreprises qui prennent des apprentis. Ce sont aussi souvent pour les professionnels un moyen de capter et de fidéliser des gens qu'ils prendront après en salariés. Donc en terme d'insertion professionnelle, c'est également intéressant. Après, c'est un système qui convient à certains, qui convient moins à d'autres. Et là aussi, il faut bien réfléchir, bien se connaître et savoir si c'est plutôt dans un rythme scolaire ou dans un rythme d'apprentissage qu'il faut qu'il faut s'intégrer.