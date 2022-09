Rentrée 2022 : l'agglomération de Mont-de-Marsan double le nombre d'étudiants en sept ans

Depuis 2015, le nombre d'étudiants a doublé dans l'agglomération de Mont-de-Marsan. Avec aujourd'hui plus de 1.600 étudiants répartis sur 18 communes, les élus souhaiteraient monter ce chiffre à 2.000 en diversifiant davantage les offres de formation.

C'est la rentrée pour les 1.600 étudiants de l'agglomération de Mont-de-Marsan. Un chiffre en hausse de 50 % depuis 2015 grâce à la diversification des filières post-bac. En 2020, les 18 communes ont en ce sens mis en place un "campus connecté", qui permet à des jeunes de suivre des formations en ligne tout en restant chez leurs parents, sans déménager dans de grandes métropoles comme Bordeaux ou Montpellier.

Passer de 1.600 à 2.000 étudiants sur l'agglomération

D'après le président de l'agglomération Charles Dayot et son adjoint en charge de l'enseignement supérieur Frédéric Carrère, également maire de Campagne, le nombre d'étudiants devrait encore augmenter. Objectif : passer de 1.600 à 2.000 étudiants sur l'ensemble de l'agglomération dans les années qui viennent.

"Ici, il y a quinze ou seize possibilités de faire des études après le baccalauréat, explique Charles Dayot. Nous avons des IUT, des BTS, des écoles post bacs et consulaires gérées par la chambre de commerce et d'industrie qui sont sur Mont-de-Marsan et qui permettent de dire que nous sommes une ville étudiante."

Une classe préparatoire ouvre au conservatoire des Landes

Une ville étudiante qui diversifie ses offres de formations. Grande nouveauté pour cette rentrée : la possibilité d'intégrer une classe préparatoire au conservatoire des Landes. Mais attention : il n'y a qu'une vingtaine de places. "Parmi nos 1.800 élèves ici au conservatoire, quelque uns veulent devenir professionnels", explique Alain Bonte, le directeur du conservatoire.

"Le ministère de la culture a crée un label, et les conservatoires qui obtiennent ce label offrent un statut d'étudiant à ces élèves qui se préparent à une carrière professionnelle. C'est évidemment un vrai avantage et une belle reconnaissance, à la fois pour eux et pour nous."

L'ouverture d'un master en cybersécurité est aussi prévue sur le campus de Mont-de-Marsan. Cette nouvelle formation devrait voir le jour d'ici deux ans.