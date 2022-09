Rentrée 2022 : le retour en force de l'apprentissage en Bretagne

En Bretagne, les filières en apprentissage font le plein en cette rentrée 2022. La région est même la deuxième de France en terme d'augmentation du nombre d'apprentis. Vincent Bobot, le directeur de la faculté des métiers pour la CCI d'Ille-et-Vilaine était l'invité de France Bleu Armorique à 7h45.

L'apprentissage est en plein boom pour cette rentrée 2022. Le nombre d'apprentis a augmenté de 14% entre 2020 et 2021 selon le baromètre de l'Institut des métiers. La Bretagne n'y échappe pas. Pour en parler, Vincent Bobot, le directeur de la faculté des métiers pour la CCI d'Ille-et-Vilaine, était l'invité de France Bleu Armorique à 7h45 ce mardi matin.

France Bleu Armorique : Pour cette année, à la faculté des métiers d'Ille-et-Vilaine, on compte déjà 3.000 nouveaux apprentis. Comment expliquer cette augmentation ?

Vincent Bobot : Cette année le chiffre est plutôt stable mais nous avons connu trois années d'augmentation depuis 2019. On l'explique par la réforme de l'apprentissage de 2018. Elle a surtout permis de densifier énormément l'offre de formation en apprentissage. Elle a permis d'ouvrir de nombreux nouveaux CFA. Des cycles en apprentissage se sont ouvert, notamment dans le supérieur. Cela a eu un effet d'appel d'air pour les jeunes qui ont eu de nouvelles possibilités de formation en apprentissage.

FBA : Lorsqu'on parle apprentissage, on parle souvent de métiers manuels mais les secteurs concernés se sont étendus ces dernières années...

Vincent Bobot : Oui, je crois que c'est un point important de la réforme de l'apprentissage. Effectivement, cela a permis de développer l'apprentissage dans les formations supérieures, dans le tertiaire, le commerce. Les écoles d'ingénieurs se sont mis aussi à faire de l'apprentissage. L'Université s'est mise à faire de l'apprentissage. Donc certes, les métiers manuels continuent puisque c'est leur ADN de faire de l'apprentissage, mais bien d'autres métiers s'y sont mis. Je pense même que tous les métiers s'y sont mis.

FBA : Qu'est ce qui séduit davantage dans l'apprentissage aujourd'hui ?

Vincent Bobot : Je pense que les jeunes ont besoin de concret, de projets, d'argent aussi. L'apprentissage permet tout cela. Il permet de faire des études qui mixent des projets professionnels et de gagner de l'argent pendant ses études. Cela permet aussi de d'avoir des diplômes reconnus puisque effectivement, on pouvait commencer en apprentissage et finir en master.

FBA : Le boom de cet apprentissage ne risque-t-il pas de priver d'apprentissage ceux qui en ont vraiment besoin ?

Vincent Bobot : Aujourd'hui les jeunes qui veulent faire un apprentissage trouvent un CFA et trouvent une entreprise. La problématique que l'on rencontre aujourd'hui, c'est plutôt du côté des entreprises qui ont encore besoin de jeunes pour continuer à faire de l'apprentissage. Aujourd'hui, on a beaucoup plus d'offres d'entreprises que de jeunes qui veulent faire de l'apprentissage. C'est aussi la rançon du succès et c'est en partie lié aux primes gouvernementales qui ont été mises en place en 2020 : 5.000 euros pour un apprenti mineur et 8.000 euros pour un majeur. C'est réellement incitatif pour les entreprises qui veulent se lancer ou qui veulent tout simplement se doter de nouvelles compétences pour leur activité.

FBA : Quels sont les secteurs qui attirent le plus ?

Vincent Bobot : En ce moment et en Ille-et-Vilaine, tous les secteurs sont pourvoyeurs d'emplois. On a nos secteurs traditionnels, que ce soit les métiers de bouche, les métiers du commerce, les métiers du tertiaire. Il y a des besoins des entreprises. La bonne nouvelle pour nous cette année a été de faire une très bonne rentrée sur les métiers de l'hôtellerie restauration, ce qui n'a pas toujours été le cas. On voit qu'effectivement les choses changent dans ce secteurs et c'est une très bonne nouvelle.

FBA : Peut-on encore s'inscrire pour cette rentrée en Ille-et-Vilaine ?

Vincent Bobot : Il faut se dépêcher, cela devient un peu plus compliqué de s'inscrire. Mais oui, il reste des places à la faculté des métiers, notamment sur certaines formations en BTS et en bachelor sur les secteurs commercial et tertiaire. Et puis, il nous reste également quelques places en master, donc il y a encours, quelques possibilités même si c'est en train de terminer de se remplir.