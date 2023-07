Rentrée 2023 dans le primaire en Gironde : moins d'enfants pour autant de professeurs des écoles

Alors que l'académie de Bordeaux perd 30 postes à la rentrée prochaine, le département de la Gironde fonctionnera à moyens constants explique l'académie dans son document de rentrée. Dans le 1er degré, le département attend 559 élèves de moins par rapport à la rentrée 2022. Les priorités affichées sont de poursuivre l’allègement des classes de grande section, CP et CE1 avec un plafonnement des effectifs à 24 élèves dans tout le département, de poursuivre le dédoublement des classes de GS, CP, CE1 en REP et REP+ et d'accompagner l’école inclusive par la création de dispositifs adaptés.

Une carte scolaire qui manque d'ambition selon le SNUIPP

"Le manque de moyens ne va pas permettre d'améliorer les conditions d'enseignement en Gironde estime Samantha Fitte, Secrétaire Départementale SNUIPP/FSU parce que, quand on allège certaines classes, ça augmente mécaniquement les autres classes, donc si on a des CP à 24, on peut avoir des CM2 à 28, ou des petites sections à 29, cet allégement se fait au détriment de l'apprentissage des autres élèves dans certaines écoles." Autre problématique mise en avant par la responsable syndicale, les remplacements : "On connait des problématiques chroniques avec parfois des classes sans remplaçant depuis 5 ou 6 semaines, les moyens ne sont pas à la hauteur !" Samantha Fitte déplore également des fermetures dans des écoles rurales défavorisée ou des écoles appelées "politiques de la ville", qui ne dépendent pas d'un collège classé en REP ou REP+ mais qui sont tout de même dans des quartiers plus difficiles. C'est le cas à Pessac, Mérignac, Talence ou Villenave d'Ornon. "Typiquement dans ces classes où ils étaient 19 cette année, ils vont monter à 23 ou 24 et dans ce genre d'établissement ça dégrade beaucoup les conditions d'enseignement. En résumé, conclu la secrétaire départementale SNUIPP FSU, cette carte scolaire manque d'ambition, l'école de 2023 a des défis à relever et tout ne repose, encore une fois, que sur les épaules du professeur des écoles"