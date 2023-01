Rentrée 2023 : l'académie de Toulouse annonce 42 postes en moins dans le 1er degré, 75 en plus dans le 2nd

Parmi les secteurs les plus mobilisés contre la réforme des retraites ce jeudi, il y aura sans doute l'éducation nationale. 70% des enseignants sont annoncés grévistes dans les écoles , prévoit le premier syndicat du primaire au niveau national. Le premier degré ou il y aura moins de postes d'enseignants à la rentrée 2023 dans l'académie de Toulouse.

Le recteur d'académie tenait sa traditionnelle conférence de presse de début d'année ce mardi matin. Un chiffre à retenir : c'est 42 postes en moins (ETP, équivalents temps plein) donc dans le premier degré à cause de la baisse du nombre d'élèves. Mais ces postes en moins vont permettre de répondre à un besoin en hausse dans le second degré.

Le rectorat annonce 75 ETP d'enseignants en plus dans le second degré à la rentrée prochaine pour accompagner les 1.274 élèves supplémentaires attendus dans les collèges et lycées de l'académie. La hausse du nombre d'élèves est même supérieure en Haute-Garonne et à Toulouse.

Un taux d'encadrement menacé ?

Cette réorganisation va permettre de continuer à assurer un enseignement de qualité, assure le recteur Mostafa Fourar. "Je peux vous assurer que le taux d'encadrement, c'est à dire le nombre d'élèves par classe, ne va pas se détériorer tout simplement parce que, mécaniquement, à cause de la baisse des effectifs, nous avons gagné en taux d'encadrement par rapport à l'année dernière."

Une baisse des effectifs dans le premier degré qui s'explique par 2.099 élèves en moins à la rentrée. Une baisse des effectifs qui concerne d'ailleurs les huit départements de l'académie.

Pour autant, malgré cette réorganisation, le recteur l'assure encore, la qualité de l'enseignement sera au rendez-vous. Le ratio professeur / élève ne bouge quasiment pas d'ailleurs dans le premier degré malgré les 42 postes en moins.

Une heure de maths-français en plus en 6e

La rentrée prochaine sera aussi marquée par une heure hebdomadaire de français ou maths en plus en 6e à la place de la technologie. Car le ministère a fait le constat que le niveau en mathématiques et français de certains élèves est trop faible à l'entrée au collège. C'est donc une des priorités à venir dans l'académie de Toulouse et pour le recteur Mostafa Fourar.

"Un certain nombre de nos élèves arrivent au collège sans maîtriser les savoirs fondamentaux*. Autour de 20 %. Et vous avez également le souci de la continuité entre l'école et le collège. On va travailler également sur cette continuité de manière à nous assurer que chaque élève qui arrive au collège avec des difficultés puisse les résorber parce que sinon elles s'installent dans la durée et ça devient de plus en plus difficile par la suite, donc c'est source de décrochage."*

Du job-dating pour recruter des enseignants

L'enseignement de cette heure de français ou de maths sera assuré par les professeurs de technologie ou des enseignants du premier degré. Le rectorat va aussi lancer "les mercredi du recrutement", tous les mercredis dans tous les départements de l'académie, pour prévenir le manque de candidats au concours d'entrée, comme c'était le cas cette année.