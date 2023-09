Rentrée 2023 : l'enseignement privé en Loire-Atlantique affiche sa satisfaction

C'est une tradition dans l'ouest de la France, on met davantage ses enfants en école privée (sous contrat). En Loire-Atlantique, près d'un élève sur deux y est scolarisé. L'Enseignement catholique 44 compte 103.643 élèves en cette rentrée 2023.

Les effectifs sont stables dans le 1ᵉʳ degré, avec 47.537 élèves (+50). La légère baisse en maternelle est compensée par la progression du nombre d'élèves en élémentaire. La hausse est plus importante dans les collèges/lycées - avec 56.106 élèves (+462) - grâce notamment à l'ouverture d'un nouveau lycée à Savenay.

L'Enseignement catholique 44 affiche aussi sa satisfaction aussi, du point de vue recrutement. Puisqu'il y a en cette rentrée un prof devant une classe ou presque : 13 postes sont encore à pourvoir en collèges et lycées. "On démarre mieux notre année", explique David Bourgoin, adjoint au directeur diocésain en charge du second degré, "même si nous sommes toujours en tension. Il nous manque des profs en économie/gestion, éducation musicale ou informatique et numérique".

"C'est une bonne idée de récompenser en euros des missions que les enseignants faisaient souvent bénévolement"

L'une des nouveautés de cette rentrée 2023, c'est le pacte enseignant, proposé par le gouvernement. Les profs volontaires qui s'engagent à faire des remplacements de courte durée ou des missions supplémentaires sont, en échange, mieux rémunérés. Frédéric Delemazure, le directeur diocésain de l'Enseignement catholique de Loire-Atlantique, juge l'idée excellente : "Le métier d'enseignant est un très beau métier mais reconnu comme injustement payé. À travers ce pacte, c'est la possibilité de revaloriser les salaires et surtout de récompenser les profs qui ont des idées, du dynamisme, qui font preuve de créativité pédagogique et d'audace."

Frédéric Delemazure dit avoir des retours "extrêmement positifs" des enseignants. Sans avoir encore de chiffres précis, il pense qu'au moins 20% adhéreront à ce pacte : "Ils ont aujourd'hui l'occasion de se faire rémunérer sur des missions qui, dans l'enseignement catholique, étaient souvent requises sur le bénévolat et je trouve que c'est une bonne idée que de récompenser avec des euros ce qu'ils font."

L'Enseignement catholique veut plus d'aides du Département

Autre sujet de la rentrée : la mixité sociale. Un protocole national a été signé en mai dernier entre le ministère de l'Éducation nationale et l'Enseignement catholique, dans lequel le privé sous contrat s'engage à augmenter la part de ses élèves boursiers mais sans obligation. Pour le directeur diocésain, la question se pose moins en Loire-Atlantique : "Nous scolarisons 50% des élèves. Donc, par définition, on ne les sélectionne pas. On accueille tous ceux qui veulent nous rejoindre et aussi les familles défavorisées."

Le directeur adjoint, David Bourgoin, dit réfléchir à des pistes, et notamment "plutôt que d'avoir un tarif unique, avoir un tarif différencié en fonction des revenus". Mais pour améliorer cette mixité, le directeur, Frédéric Delemazure, souhaite aussi bénéficier d'aides sociales de la part des collectivités locales, notamment du Département de Loire-Atlantique en matière de restauration scolaire dans les collèges : "Nous n'avons aucune aide sur cette restauration et on ne peut pas offrir aux familles quelque chose qu'on paye". Contrairement à la Ville de Nantes, fait-il remarquer, qui "aide de longue date" les écoles.