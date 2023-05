Rentrée 2023 : les candidats aux postes d'enseignants manquent en Île-de-France

Comment recruter quand les candidats ne sont pas assez nombreux pour les postes proposés ? Les académies franciliennes de Paris, Créteil (Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Seine-et-Marne) et Versailles (Yvelines, Hauts-de-Seine, Val d'Oise et Essonne) vont devoir résoudre cette équation dans les semaines qui viennent pour pouvoir assurer les cours de primaire à la rentrée de septembre.

Au lendemain de la publication des résultats aux concours, seulement 737 candidats sont admissibles dans l'académie de Créteil, pour 1 166 postes proposés ; dans l'académie de Versailles, 833 candidats ont passé la première étape pour 1 285 postes à pourvoir. Et les candidats admissibles ne seront pas tous conservés aux oraux.

"On sait déjà qu'il y aura des problèmes à la rentrée", prévient Guislaine David, secrétaire générale du Snuipp-FSU. La responsable pointe les faibles salaires, mais aussi des conditions de travail qui se dégradent, "avec des non-remplacements, des classes surchargées", et des académies qui réduisent "les droits du personnel" et notamment l'accès "au temps partiel" alors que "84% des postes sont occupés par des femmes"

Un recrutement de contractuels face au manque

Pour organiser au mieux la rentrée, l'académie de Créteil a annoncé cette semaine le recrutement de 500 contractuels dès le mois de juin. Interrogé par l'Agence France Presse, le recteur Daniel Auverlot explique vouloir "rendre leur arrivée attractive" pour "qu'ils puissent se projeter dans le métier" et "les fidéliser". Pour cela, "on souhaite les recruter au 1er juin", poursuit-il, au lieu de septembre habituellement, et "on met en place une formation de ces contractuels sur le mois de juin, le début juillet et la fin août".

