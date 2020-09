Rentrée à l'ENSASE : "Être architecte c'est un engagement social et sociétal fort" (Jacques Porte)

"Les faits étaient totalement inacceptables et l'ensemble des agents, des personnels, des enseignants, des étudiants ont pris conscience de la gravité des faits et ont voulu collectivement réagir", explique le directeur de l'Ecole supérieure nationale d'architecture de Saint-Étienne, Jacques Porte, quand on lui demande si, sans la médiatisation fin juin du déguisement douteux d'un étudiant de l'école lors d'une soirée (un étudiant blanc entièrement maquillé en noir, ce qu'on appelle le blackface), la rentrée 2020 se serait faite dans les mêmes conditions. Car les 600 étudiants de l'ENSASE commencent leur année par une semaine de débats et de réflexion autour de la lutte contre les discriminations.

Il ne s'agit en aucun cas de donner des leçons, mais "donner des clés de compréhension" aux étudiants, ajoute Jacques Porte. Il précise que cette initiative va d'ailleurs "s'installer dans la durée avec des programmes tous les mois ou tous les mois et demi".

Garder le lien social malgré la crise sanitaire

"Être architecte c'est un engagement social et sociétal fort, profond, et il n'est pas possible de ne pas aborder ces sujets-là", poursuit le directeur de l'ENSASE, qui accueille à 9 heures ce lundi une centaine de nouveaux étudiants. Les quelques 500 autres vont faire leur rentrée dans les prochains jours. Et comme dans les autres grandes écoles et les universités, les cours seront dispensés de manière hybride, avec une alternance entre le présentiel et l'enseignement à distance. "Avec le souci de garder le lien social", assure Jacques Porte, qui explique qu'il a fallu "aller chercher" certains étudiants avec lesquels le lien s'est "un peu distendu" pendant le confinement.

Le directeur de l'ENSASE souhaite par ailleurs faire passer le message à ses étudiants que "la précaution, la distanciation physique, les attentions doivent être à tout instant, y compris en dehors de l'école", alors que dès ce lundi soir, les bars ferment à 22 heures à Saint-Étienne et Roanne afin de limiter la propagation du coronavirus.