Rentrée à l’université : près de 18 000 étudiants attendus à Bordeaux-Montaigne

Bordeaux, France

La rentrée étudiante a commencé lundi 9 septembre. Pour beaucoup, il s'agit d'une pré-rentrée, réservée aux étudiants de Licence 1 (L1) qui ne connaissent pas forcément le fonctionnement, bien différent du lycée, d'une université. Sur les 18 000 étudiants qu'elle rassemble, l'université Bordeaux-Montaigne accueillera près de 5 000 jeunes en L1.

Les filières principales non sélectives

Cette année, la gestion de Parcoursup s'est mieux passée que l'année précédente selon le vice-président de l'université, Olivier Ballesta : "Nous avons pu accueillir tout le monde dans les grandes filières comme Histoire ou Histoire de l'art". Ces filières non sélectives n'ont pas entraîné de sureffectif selon Olivier Ballesta car les lycéens font plusieurs vœux sur la plateforme et tous ne choisissent pas la fac Bordeaux-Montaigne.

Pour d'autres licences, comme le théâtre, le cinéma, ou la danse, les capacités sont en revanche plus limitées "à cause de contraintes techniques comme le matériel nécessaire ou encore l'accès à un plateau".

"Mieux personnaliser le parcours de formation"

Le taux de passage entre la L1 et la L2 est souvent assez faible à l'université et particulièrement dans des formations exigeantes comme l'Histoire. Cette année les étudiants de première année seront donc épaulés par un directeur des études : "Il s'agit d'un enseignant référent par groupe. Ils pourront s'adresser à lui en cas de problème."

Bordeaux-Montaigne souhaite également "mieux personnaliser le parcours de formation". Pour cela, elle a mis en place un contrat pédagogique de réussite : "Il va contractualiser la relation entre l'étudiant et l'université. Nous pourrons par exemple lui proposer des aménagements dans son parcours car nous savons que beaucoup d'étudiants travaillent à côté".

Enfin, des dispositifs de soutien seront également proposés pour aider les étudiants les plus en difficulté.

De nouvelles formations en dehors de Bordeaux

L'université Bordeaux-Montaigne ouvre également cette rentrée une nouvelle formation en dehors de Bordeaux, à Agen. Il s'agit d'un cycle complet de LEA (Langues Etrangères Appliquées), en anglais et en espagnol. "Il est important pour l'université de renforcer sa présence dans la région. On cherche à développer des formations dans les villes moyennes car la vie dans la métropole bordelaise est de plus en plus chère".

La formation accueillera ainsi, dès cette rentrée, 70 étudiants en complément des formations qui existent déjà.