Rentrée à la fac de Dijon : les étudiants sont "dans l'angoisse", prévient l'Unef

Après six longs mois loin des amphis, les 30.000 étudiants inscrits cette année sur le campus dijonnais reprennent du service au compte-goutte. Et tout cela est encore un peu flou, à en croire le syndicat étudiant Unef.

Une rentrée au compte-gouttes, sur trois semaines, placée sous le signe des gestes barrières et du masque obligatoire. Voilà le scénario pour les étudiants inscrits à la fac de Bourgogne, à Dijon, cette année.

Du flou pour la rentrée

Ils sont de retour, six mois après avoir déserté les lieux, coronavirus oblige. Heureux de se retrouver, enfin, mais même après six mois, l'angoisse est là, selon Clara Privé, responsable des questions sociales et universitaires à l'Unef de Bourgogne. "Les consignes étaient très floues jusqu'à hier (mardi), aujourd’hui on a une idée du protocole. Mais elle angoisse beaucoup les étudiants, cette rentrée. C'est très compliqué. Anxiété liée au port du masque, à la désinfection, aux informations qui arrivent au compte-gouttes. Tout s'est fait très rapidement, les personnels sont revenus entre le 25 et le 31 août."

Bonne nouvelle tout de même, l'université va distribuer des masques aux étudiants. "Suffisant, non. Mais c'est une mesure encourageante. Aujourd’hui, beaucoup d'étudiants sont en grande précarité. Or les masques ce n'est pas négligeable dans le budget sur une année. Deux masques, c'est un début, on ne peut pas s'en contenter, mais c'est un signe très positif qui nous est envoyé."

Les transports en commun, point noir pour le budget des étudiants dijonnais

Le coût de la vie étudiante, c'est le cheval de bataille de Clara Privé. Et si les loyers sont plutôt dans la fourchette basse à Dijon, reste le problème du prix des transports dans la métropole. "Le coût de la vie étudiante a augmenté de 3,69% cette année encore, plus de 6% depuis le début du quinquennat Macron. On est une population de plus en plus précaire, on a des difficultés à remplir le frigo, à payer les factures, le loyer. Et donc les transports c'est une dépense qu'on ne peut pas éviter. Le prix a baissé pour les étudiants boursiers, mais ça coûte encore plus de _300 euros par an pour les étudiants non boursiers_."

Quant à savoir si les weekends d'intégration auront lieu cette année, rien n'est moins sûr pour Clara Privé. "Soirées et weekends d'intégration, je n'ai pas encore entendu de dates, ou d'événement liés à cela. _Je pense que ça va être très compliqué_, puisque l'accès aux bars est restreint, on a déjà vu des clusters se créer dans des soirées étudiantes. Il faut prôner la prudence."