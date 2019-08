Rentrée anticipée pour 209 écoliers de Valence

Valence, France

Pour la cinquième année consécutive, les élèves de l'établissement privé Saint-Appolinaire à Valence ont repris le chemin de l'école une semaine avant tout le monde. Cela permet à l'école d'ajuster les horaires le reste de l'année avec une durée de cours de 5h45 au lieu de 6h pour "s'adapter au mieux au rythme physiologique des enfants" précise la directrice Sophie Pinet. "Les cours sont de 9h à 12h et de 14h à 16h45, au moment des pics de vigilance". Et cela permet aussi de raccourcir un peu les grandes vacances, un peu longues pour beaucoup.

A la fin des vacances, on s'ennuie un peu - Maël, élève de CM2

Les parents semblent apprécier. "C'est dommage de ne pas profiter des grands-parents et des cousins jusqu'au bout" regrette une maman mais les autres soulignent que "la dernière semaine, il est difficile de les occuper, ça nous rend bien service !". Les enfants confirment "à la fin, les vacances, on en a marre, on s'ennuie un peu". Tous se disent contents de revoir les copains et découvrir leur nouvelle maîtresse. Ce qu'ils préfèrent reste... la récréation !