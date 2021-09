Rentrée au collège Camus de Jarville-la-Malgrange : le covid, "ça gâche un peu la fête"

Ils sont 40 enseignants au collège Albert Camus de Jarville-la-Malgrange - établissement qui compte 475 élèves - à avoir fait leur rentrée ce mercredi. Des professeurs qui balancent entre plaisir des retrouvailles et interrogations sur une nouvelle année scolaire placée sous protocole sanitaire.

Julien Franco compte "17 ou 18 rentrées" au compteur dont 11 à Jarville. "Quand même ! Ça passe vite", sourit-il. Un moment toujours intense pour lui : "C'est toujours un plaisir de retrouver les collègues, les emplois du temps, l'organisation, les nouveautés. On fait ce métier-là pour être devant les élèves donc la rentrée devant les élèves, c'est quelque chose de particulier".

On dort toujours un petit peu moins bien la veille, on a toujours aussi l'excitation du moment. Pour moi, la rentrée des élèves est plus marquante

Pas de stress pour David Rysak, également professeur de mathématiques. "C'est toujours agréable la rentrée ! Des gens nous charrient un peu "C'est bientôt la rentrée" mais en vrai, la rentrée c'est toujours un moment que j'aime beaucoup. Heureusement, sinon je changerais de boulot je pense !"

Les élèves empruntent des entrées et des escaliers distincts en fonction de leur classe © Radio France - Isabelle Baudriller

Le collège Albert Camus de Jarville, classé en Réseau d'éducation prioritaire, est encore en travaux en cette rentrée des classes © Radio France - Isabelle Baudriller

En revanche, David ne veut pas revivre l'éloignement avec ses élèves. "Ah non, pitié" soupire-t-il. Il garde un souvenir difficile du premier confinement. "C'est quand même la première fois de ma vie et d'élève et de prof que l'école s'arrête en France. L'école s'arrête quoi ! C'est quelque chose qui, personnellement, m'a marqué, vraiment."

Cette nouvelle rentrée dans un contexte covid n'inquiète pas son collègue Hervé Bardy qui enseigne au collège Camus depuis 1995. "On a un mode de fonctionnement ici qui se passe plutôt bien. On a pris le pli, on a des habitudes et ça ne change pas. C'est ce qu'il faut dans un bahut comme le nôtre."

Tous nourrissent l'espoir que cette année se déroule le plus normalement possible.